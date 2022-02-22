進口包裹電烤爐有貓膩　內藏市價300萬大麻花

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航空警察局去年11月至今年1月間查獲2運毒集團以進口電烤爐、燕麥等包裹名義，卻夾藏大麻花等二級毒品企圖闖關，再由掮客誘騙急需錢花中輟學生或青少年提領包裹，桃園地檢署指揮北市中山警分局、新北市新莊、林口分局與航警局人員分別查獲戴姓、張姓等2運毒集團共9人到案，起出大麻花共計4.2公斤等證物，全案均依毒品罪嫌將9人移送桃園地檢署偵辦。

▲警政署航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，去年11、12月分別查獲以進口電烤爐等包裹夾雜大麻花闖關，圖為起出大麻花等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局去年11、12月分別查獲以進口電烤爐等包裹夾雜大麻花闖關，圖為運毒集團戴姓成員被移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局去年接獲可靠線報指稱，有運毒集團自香港、美國等地區進口包裹名義，卻夾藏大麻花等二級毒品闖關，航警局向桃園地檢署（明股、團股）報請指揮，分別在去年11、12月查獲戴姓與張姓男子為首的2運毒集團，以進口燕麥、電烤爐名義包裹企圖闖關，被航警與海關查出包裹夾藏大麻花等二級毒品，2案共起出4.2公斤大麻花等證物。

▲警政署航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，去年11、12月分別查獲以進口電烤爐等包裹夾雜大麻花闖關，圖為起出大麻花等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，大麻花市價每公克約500元至700元之間，若以4.2公斤計算，這批被查獲大麻花價格可能接近290萬元台幣之高價。

桃檢指揮包括北市中山分局、新北市新莊、林口分局等單位會同航警局兵分多路查獲戴姓男子與其6名手下，張姓男子等2人總計共9名成員到案；檢警查出，2案運毒集團分別自香港、美國以進口果名義夾帶大麻花入境，透過掮客找來缺錢花用或中輟少年簽領包裹，以逃避警方追緝，9名成員中有5名均為在學或輟學少年。

▲航警局查獲以進口電烤爐等包裹夾雜大麻花闖關案件，圖為航警局刑警大隊副大隊長陳沛樹說明破案經過。(圖，記者沈繼昌翻攝)

航警局強調，大麻在我國仍屬二級毒品，凡製造、運輸、販賣大麻者，皆可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，呼籲民眾勿因為貪圖牟利或因好奇心驅使，自境外購買大麻入境，呼籲民眾勿受販毒集團利誘觸蹈法網而遺憾終生。

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