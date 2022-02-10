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禁航區玩遙控飛機挨罰30萬　海歸男稱不知情法官打臉

▲▼飛機,起飛。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲大佳河濱公園鄰近松山機場，為禁航區，男子稱不知情在公園內施放遙控飛機被罰30萬。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者蔡怡萍／台北報導

陳姓男子在台北市大佳河濱公園內玩遙控飛機，遭民航局及航警局取締，由於該處是禁航區，陳男事後被裁罰30萬元，他喊冤表示自己從小就出國留學，長大回台後不知道這些規定，向台北地院提起行政訴訟，但法院判他敗訴，仍須繳交30萬罰鍰。

陳男表示自己於2020年3月8日下午在大佳河濱公園操作遙控飛機，民航局會同警察出現取締，直接就將人強行帶上車製作筆錄，事發突然陳男表示完全不知道發失什麼事，相當驚恐錯愕，警方告知他河濱公園為禁航區，施放遙控飛機是違法行為，陳男才明白事情嚴重性，並對於事後被開罰30萬元覺得冤枉，向行政機關提起訴願，但被駁回，再向台北地院提行政訴訟。

陳男主張，他在小學階段就出國留學，2003年間才回台灣，對許多法規不瞭解，且本身住在桃園，對台北市的道路都不熟悉，來往需要靠導航輔助，更不用說河濱公園內的相關限制；也表示自己只是一般民眾，非專業玩家，所使用的遙控飛機也只是一般玩具，不具任何功能，公園內標示也不清楚，且民航局人員應先告知詳情，而不是直接帶走開罰，取締方式應更謹慎，以此請求法院撤銷裁罰。

但台北地院認為陳男回台已久，禁航區範圍與相關法規都早已公告，上網查詢簡單方便，在河濱公園內也都有多處明顯告示；且松山機場就在旁邊，飛機起降明顯可見，陳男所說應為推託辯解之詞，且原判30萬罰鍰已是念在陳男為初犯，依民用航空法最低額度開罰，法院以秉持維護飛航安全之由，判陳男敗訴。

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