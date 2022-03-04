牌尺痛毆菸頭燙腿還丟回娘家不顧　狠母凌虐3歲幼女下場曝

▲桃園市巫姓女子不滿3歲女兒不服管教，竟以菸頭燒燙懲罰，後丟到外婆家棄置，外婆發現外孫女混身傷送醫治療才揭露巫女惡行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市巫姓女子獨自照顧3歲女兒，去年9月間起竟以不服管教為由，以香菸燒燙方式凌虐女兒，同年10月因無心管教，竟把女兒帶回娘家棄置不顧，外婆發現外孫女混身是傷趕緊送醫治療。巫女接受調查時辯稱因照顧小孩壓力大，才失手痛毆女兒等語，檢方偵查後，仍依對幼童凌虐罪嫌將巫女提起公訴。

檢警調查，巫姓女子去年9月26日起至10月7日之間在桃園市某租屋處，因為3歲女兒不服管教，竟以牌尺、棍子連續朝女兒痛打，甚至還以菸頭朝女兒雙手、雙腳等處燒燙懲罰，造成女兒全身多處燒燙傷痕，後來自認無力照顧，竟直接將女兒丟到娘家棄置，外婆見外孫女混身都是傷痕趕緊送醫治療。

院方醫護人員察覺女了雙手疑似遭燙傷，另外雙頰、嘴唇都有瘀血或鈍挫傷勢，認為遭到虐待因此通報警方處理，警方報請桃園地檢署指揮偵辦。

巫女到案後坦承犯行，卻辯稱1個人照顧小孩壓力很大，因女兒不服管教、不乖才生氣痛打；女童外婆亦指證確有此事實，外孫女與巫女回家就發現混身是傷，因此才送醫治療。桃檢檢察官認為，巫姓女子隊親生女兒痛毆，顯有施以凌虐，已涉犯傷害，偵結依對幼童施以凌虐等罪嫌將巫姓女子提起公訴。至於女童，事發後已被社會局安置。

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