溼冷惡夢重演！「冷氣團挾雨彈」襲台　雨最猛急凍10°C時段曝

▲周末冷氣團南下。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日各地天氣穩定，周六起東北季風增強，北台灣白天高溫略降，周日晚上大陸冷氣團南下，加上鋒面通過及華南雲雨區東移，全台轉冷且有雨，北部、宜花雨勢較大，北基宜最快周六深夜就有雨，周日由北往南轉雨，周一白天雨勢最猛烈，周一夜晚到周二下探12度，空曠地區可能出現10度低溫。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，今明兩日全台大多數地方，天氣穩定晴朗，只有宜花偶爾短暫雨，各地白天暖熱，中南部高溫上看30度。

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周日到下周一白天華南雲雨帶東移，各地降雨機率提高，北部、宜花雨勢大，北基宜最快周六深夜就有雨，周日開始由北往南轉雨，周一白天雨勢最猛烈，屆時還受到冷氣團影響，全台天氣濕冷。

周一晚上冷氣團主體抵達，乾冷空氣接手，深夜到周二是最冷時段，中部以北、宜蘭下探12度，其他地區14到15度。周三起冷氣團減弱各地回暖。

▲溫度走勢預測。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



天氣職人吳聖宇表示，周末兩天受東北季風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、宜花東到恆春半島等地會有降雨的機會，周日迎風面降雨情形更明顯。下周一鋒面通過，最快周日深夜開始中部以北、東北部降雨增多，周一迎風面有局部大雨，連其他地區都有短暫雨。

溫度方面明日各地暖熱，北部、東半部高溫22-25度間，中部高溫26-28度，南部高溫可到28-30度，早晚中部、北部、東半部低溫17-19度，南部低溫可在20度以上。周日白天北部、東半部高溫再略降1-2度，中部、北部、東半部低溫16-18度，南部地區低溫仍有19-20度。

下周一冷空氣南下幅度明顯增大，白天北部、東北部高溫只剩下16-19度、中部20度、南部及花東21-24度。周一晚上到周二清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫有機會降到10-12度間，市區則在12-14度左右，南部、花東空曠地區低溫也會降到12-14度，市區則在14-16度間。