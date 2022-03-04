基輔車站這一幕太鼻酸　稚子「小手貼大手」說再見、男女含淚吻別

▲烏克蘭孩子們與父親道別，大手貼小手一幕令人鼻酸。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事迄今超過一週未停歇，聯合國預估，這場戰火最終將造成1000萬名烏克蘭人逃離家園，其中400萬人湧入鄰國。許多當地人在火車站與家人道別的畫面，著實令人心碎，有爸爸隔著車窗大手貼小手送別孩子，也有男女含淚凝視著對方，夫妻隔著車窗吻別。

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭政府上週宣布，因國家進入戰時狀態，18歲至60歲男性公民禁止離境。許多當地男性願意為國奮戰，但為了讓家人有個更安全的棲身之所，他們帶著家人來到火車站，送別最親愛的妻子與孩子搭車。

依據路透社捕捉到的畫面，許多人3日在基輔火車站等待登上撤離列車，可見一名父親把孩子送上車之後，孩子伸出小手貼著車窗向爸爸告別，站在窗外的他也伸出手，大手貼著小手的一幕令人鼻酸。

同日，另一對已經搭上開往利維夫列車的母女則是離情依依看向窗外，與孩子的爸告別，期間妻子不時伸手貼上窗戶獻吻，就好像能觸碰到丈夫一樣，神情相當不捨。

俄羅斯入侵烏克蘭後，如今已有大批難民向西逃往波蘭、德國、羅馬尼亞等國。

聯合國秘書長發言人杜哈力克（Stephane Dujarric）曾說，隨著時間過去，烏克蘭需要幫助的人們每個小時都在大量增加，雖然最終規模仍難以遇見，但「如果暴力持續下去，我們預期會有超過1000萬人口逃離家園。」

▼基輔火車站湧現大批撤離人潮。（圖／路透）

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