　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔車站這一幕太鼻酸　稚子「小手貼大手」說再見、男女含淚吻別

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

▲烏克蘭孩子們與父親道別，大手貼小手一幕令人鼻酸。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事迄今超過一週未停歇，聯合國預估，這場戰火最終將造成1000萬名烏克蘭人逃離家園，其中400萬人湧入鄰國。許多當地人在火車站與家人道別的畫面，著實令人心碎，有爸爸隔著車窗大手貼小手送別孩子，也有男女含淚凝視著對方，夫妻隔著車窗吻別。

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭政府上週宣布，因國家進入戰時狀態，18歲至60歲男性公民禁止離境。許多當地男性願意為國奮戰，但為了讓家人有個更安全的棲身之所，他們帶著家人來到火車站，送別最親愛的妻子與孩子搭車。

依據路透社捕捉到的畫面，許多人3日在基輔火車站等待登上撤離列車，可見一名父親把孩子送上車之後，孩子伸出小手貼著車窗向爸爸告別，站在窗外的他也伸出手，大手貼著小手的一幕令人鼻酸。

同日，另一對已經搭上開往利維夫列車的母女則是離情依依看向窗外，與孩子的爸告別，期間妻子不時伸手貼上窗戶獻吻，就好像能觸碰到丈夫一樣，神情相當不捨。

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

俄羅斯入侵烏克蘭後，如今已有大批難民向西逃往波蘭、德國、羅馬尼亞等國。

聯合國秘書長發言人杜哈力克（Stephane Dujarric）曾說，隨著時間過去，烏克蘭需要幫助的人們每個小時都在大量增加，雖然最終規模仍難以遇見，但「如果暴力持續下去，我們預期會有超過1000萬人口逃離家園。」

▼基輔火車站湧現大批撤離人潮。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

►「歐洲醒醒吧」澤倫斯基：俄砲轟核電廠史上首例　一爆炸全都完蛋
►烏克蘭父子遭俄坦克轟炸！爸炸斷腿慘死「兒崩潰拖屍」　心碎影片曝
►澤倫斯基已熬過3場暗殺！　傭兵殺手握24人「死亡名單」藏身基輔

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
獨／一人獨救大樓百名住戶　幕後英雄竟是國中生
俄軍下一個攻擊目標曝！　黑海艦隊恐隨時進攻
桃園再增確診足跡！　早餐店、韓式料理
快訊／汪洋罕見未提涉台內容　強調「中華兒女大團結」
快訊／神預言大停電　郭台銘提「3建言」發聲
確診女228連假旅遊！　到過屏東3地點曝
星巴克全品項買一送一！　快揪團開喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

籲「幹掉普丁」貢獻世界！美議員推特狂言　俄使館怒要白宮給交代

和3胞胎姊妹同時約會　男「分不出來女友長相」負責任全娶回家！

基輔車站這一幕太鼻酸　稚子「小手貼大手」說再見、男女含淚吻別

俄軍下一個攻擊目標曝！鎖定敖德薩　黑海艦隊恐隨時進攻

睡覺被黑寡婦蜘蛛狠咬　男下體腫成紫高爾夫球「突然爆開」崩潰！

不斷更新／俄軍已掌控札波羅熱核電廠　當局：一切運作正常

烏克蘭俄羅斯將設立「人道走廊」　一文看懂誰能通過

IKEA制裁俄羅斯！關店前夕「掃貨人潮」擠爆　顧客哭抱鯊鯊玩偶

快訊／烏克蘭「札波羅熱核電廠」已被俄軍控制　廠內運作情況曝光

烏克蘭遇襲核電廠超重要！供應全國20%電力　爆炸將引「恐怖後果」

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

籲「幹掉普丁」貢獻世界！美議員推特狂言　俄使館怒要白宮給交代

和3胞胎姊妹同時約會　男「分不出來女友長相」負責任全娶回家！

基輔車站這一幕太鼻酸　稚子「小手貼大手」說再見、男女含淚吻別

俄軍下一個攻擊目標曝！鎖定敖德薩　黑海艦隊恐隨時進攻

睡覺被黑寡婦蜘蛛狠咬　男下體腫成紫高爾夫球「突然爆開」崩潰！

不斷更新／俄軍已掌控札波羅熱核電廠　當局：一切運作正常

烏克蘭俄羅斯將設立「人道走廊」　一文看懂誰能通過

IKEA制裁俄羅斯！關店前夕「掃貨人潮」擠爆　顧客哭抱鯊鯊玩偶

快訊／烏克蘭「札波羅熱核電廠」已被俄軍控制　廠內運作情況曝光

烏克蘭遇襲核電廠超重要！供應全國20%電力　爆炸將引「恐怖後果」

直播／愛馬仕透視裝好優雅　3／5晚上看最新爆款亮相

台南市增設14區疫苗隨打站　黃偉哲：市民善加利用

漏水修繕1年「無理鄰居又抱怨」　水電釋疑他嘆：可以不理會嗎

聯電2月營收逾208億元再寫新高　連續3個月突破200億大關

關懷偏鄉弱勢獨居老人　瑞芳子弟簡榮宗暖心贈電熱毯

《花系列》惡女回來了！52歲潘儀君凍齡演「政界黑木瞳」

市場攤商放獸鋏捕鼠「害浪貓斷腳截肢」　新北動保處開罰金額出爐

人為操作疏失造成大停電　學者建言：應建立標準作業程序

理財周刊／烏俄首輪談判未果　台股逆風抗壓

住4星飯店竟有醉男闖入　未婚妻嚇哭！櫃台扯回：保全進去拿東西

奧斯卡影帝烏克蘭戰火中拍片　7天後棄車徒步逃亡慘況曝光

國際熱門新聞

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

普丁重大打擊！俄少將傳遭烏克蘭狙擊手擊斃

俄國巨乳發言人手滑　傳「露點自拍」到國防部IG！

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

核電廠遇襲　澤倫斯基：一旦爆炸歐洲完蛋

普丁恐被推翻！BBC分析俄烏戰爭「5種結局」

俄軍坦克卡關基輔3天沒動靜　專家研判這些原因

烏克蘭核電廠遭砲擊　火光炸裂畫面曝

快訊／歐洲最大核電廠傳起火！　監控畫面曝

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行　陣亡士兵撫卹曝

白目俄兵「在戰場拍抖音」　蠢到被抓淪戰俘

烏克蘭爸遭俄軍炸斷腿慘死！兒崩潰拖屍影片曝

更多熱門

相關新聞

烏克蘭只能苦撐　不該想北京幫忙

烏克蘭只能苦撐　不該想北京幫忙

烏俄第二輪談判，顯然也是沒有太多共識，原因無他，雙方既然已兵戎相見，相信的可能性原本就低，在加上俄軍是一面談判一面加緊空襲烏克蘭境內各大城市。這樣邊打邊談，在俄國這方面來說就是創造更多談判籌碼並且對基輔當局施壓，就是要澤倫斯基「棄械投降」，好遂行普亭發動戰爭的目標—「大俄羅斯」。

烏俄將設「人道走廊」　 誰能通過一次看

烏俄將設「人道走廊」　 誰能通過一次看

IKEA制裁俄國！關店前人潮擠爆　顧客哭抱鯊鯊

IKEA制裁俄國！關店前人潮擠爆　顧客哭抱鯊鯊

即／俄軍已控制烏克蘭「札波羅熱核電廠」

即／俄軍已控制烏克蘭「札波羅熱核電廠」

烏克蘭遇襲核電廠超重要！供應全國20%電力

烏克蘭遇襲核電廠超重要！供應全國20%電力

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武基輔

讀者迴響

熱門新聞

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

今天龍抬頭！8大禁忌　說2字衰一整年

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

根本鐵飯碗！好市多「25年老鳥收銀員」薪資曝

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

丟丟妹「瀏海一掀」全臉露出超驚人！崩潰：從沒人敢看

快訊／「台灣已經是獨立的國家」　蓬佩奧：美國應外交承認中華民國台灣　

身分證「238」中2碼壽司吃到飽

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

福原愛再婚倒數「面帶微笑」　1舉動陸網友爽翻

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面