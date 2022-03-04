半年沒去好市多！「客服突來電」妹子傻眼了　網嘆：想剪卡

▲好市多賣家庭量販包，讓許多小家庭擔心吃不完。（示意圖非當事人／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

過去就有網友感嘆，好市多變成「收會費的家樂福」，引發網友熱議。最近有女網友傻眼透露，已半年沒去美式賣場，結果收到客服來電，表示依據原PO的消費習慣可升等黑鑽卡。當下原PO冷笑，若拉長到一年時間，消費次數根本也不多。



一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，最近接到好市多來電，對方告知「依據消費習慣，建議可升等為黑鑽卡」。聞言，原PO傻眼三條線，因為已經超過半年沒去賣場了，且近一年也沒消費太多錢。

對此，原PO也好奇拋問社團會員，「有人跟我一樣，覺得好市多CP值變低後，就不太去了嗎？」

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底下網友熱議，「什麼都想買，但太大份更失落」、「就牛奶，偶爾買個麵包，因為吃不完，不敢多拿」、「感覺商品約來越沒吸引力，都有點想退信用卡，別自動續費了，反而最近家樂福、大潤發舶來品變多變有趣了」。

▲原PO已半年沒去賣場，店員卻致電建議升等黑鑽卡。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



不過PO文不久後，原PO卻不明原因刪文，事實上，過去有苦主直言，Costco已經不是從前的Costco，「以前東西CP值超高，東西多樣化且價格不貴」、「現在只是一間收會員費的家樂福，東西還比家樂福少，好幾次逛了一圈...空手回家！」

該貼文引發兩派網友熱議，有會員認為好市多價格屌打外面賣場，「Costco豬肉雞肉超便宜的啊，買過Costco的豬肉雞肉，去全聯、大潤發都買不下手」、「與家樂褔比較...那麽請退卡吧，我家的早餐是好市多麵包真材實料，咖咖豆一分錢一分貨」、「買牛排就知道有便宜了」。

另一派則動念想退卡，「現在只剩下買鮮奶的功能了」、「包裝數量多產品單價貴，淪為奧客退貨天堂了」、「只有自有品牌的品項較便宜，獨立進口有便宜些。台製商品真的沒有便宜，且又要買一大箱，口味還不能任選，為了區隔不被發現，只能改變規格跟包裝，真的細算後還貴些」。

▼會員逛賣場，幾乎都會買衛生紙與牛奶。（圖／記者劉維榛、曾筠淇攝）

