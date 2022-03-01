好市多爆搶購「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來！畫面傻眼了

▲網友正在搶購防水靴 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

好市多又有搶購潮！一名男網友表示，知名防水軍靴佛心特價，其中男款折扣500元、女款則折400元，最便宜千元有找，引發民眾暴動搶尺寸，原PO還嚇得直呼「搶到快打起來了！」但畫面曝光後，有網友翻白眼吐槽，「沒這麼誇張！在現場只是很多人在挑尺寸而已，這標題太扯了！」

一名男網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》於昨日（2月28日）貼出一張照片，鞋盒區堆得比人還要高，而民眾圍成一圈在尋找尺寸，原PO拍下混亂的現場，還誇飾驚呼「搶到快打起來了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來民眾瘋搶的鞋款，是因為法國品牌Palladium軍靴正在特價，男款防水皮靴折扣500元，從1299元下殺成899元，千元有找CP值爆棚；而女款防水尼龍靴也折扣400元，從1999元降為1599元。

消息曝光後，引來千名網友熱議，「那麼愛打，我送你去烏克蘭幫打俄羅斯」、「台灣的戰場在好市多」、「好市多的商品就是很容易讓人高潮」、「台灣最美的風景」、「你們打，我ok」、「每年都有，幹嘛搶」。

另有一票網友分享各賣場戰況，並認為原PO說得太浮誇，「沒這麼誇張！在現場只是很多人在挑尺寸而已，這標題太扯了」、「新莊店沒到用搶，挺有秩序的，不可以自己拿，有服務員幫找尺寸」、「剛從北投店回家，現場多人選購，沒見有人搶喔」、「內湖店已無黑色」、「剛剛去中華店沒很多人搶呀」、「新竹店很多人在搶，還有人拿了四、五盒」、「我都想去搶啦，平常一雙都要三千摳摳呢」。

▲網友直言，大家只是在找鞋碼，並沒有打起來的狀況。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



說到好市多格鬥擂台戰，去年11月黑色購物節檔期間，新莊店卻有男子為了搶到自己想要的商品，26日晚間9點多移開商場內放置的紅龍繩柱插隊，一名正義男子見狀喊，「你怎可以這樣！」雙方爆發衝突，最後插隊男被正義哥KO倒地。

據了解，44歲林姓男子疑似為了入手一款「藍薑洗髮精」，但排隊人潮眾多，所以他移開商場內放置的紅龍繩柱插隊，一旁等待電梯的黃姓男子目擊，立刻出言制止，兩人爆發口角後引發肢體衝突，而插隊的林男被KO倒地，最後雙方到派出所互告傷害，警方依規定受理函請偵辦。

不過男子正義KO之舉頗受眾網友讚賞，「三兩下就被KO」、「一拳就暈了」、「這一局 樸實 win 虛華」、「虛招太多，一擊必殺」、「一個馬步向前，一記左鉤拳右鉤拳，一句小孩子在這邊有危險」、「兩下放倒，左右連環拳」、「哈哈，遇到大魔王」。

▼插隊哥移紅龍搶購商品，正義哥一拳將他KO！（圖／翻攝爆料公社App）

