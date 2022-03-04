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好市多驚見「一根神器」！伸縮自如　網實測嗨：夜晚狂殺

▲滅蚊神器。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

▲有網友好奇詢問，好市多上架的可伸縮電蚊拍是否好用。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

美式大賣場好市多的商品時常引起消費者討論，有網友近日就PO出了一款可以伸縮達88cm的「電蚊拍」，並詢問是否好用，照片一出引起許多討論，不少人激推是一款「滅蚊神器」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」裡PO出該款「電蚊拍」的照片並表示，上次看到這個可以伸縮的電蚊拍，覺得好厲害！想問有人用過嗎？」從商品照片可以看出，電蚊拍頗有設計感，且有五段式的伸縮功能，整體可達88公分，號稱可有效攔截小蚊蟲。

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貼文一出引起許多人討論，不少實際使用者就表示，「好用」、「很好用！想再去買一支」、「好用，我買的是白色的，電力也挺強的」、「超好用，兩邊防電，中間那片超電」、「對矮子來說很好用」、「曾經一晚殺20隻左右的蚊子」。

▲滅蚊神器。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

▲有購入的網友指出，對矮子來說很好用。

也有另一派網友說，「不在乎設計與美感的話，買一般電蚊拍就好」、「有風扇的比較厲害」、「你不知道100元的就很好用了嗎？伸縮的你不怕搖壞啊」、「不能90度彎折」、「等伸縮完蚊子都飛走了」、「缺點就是拿久有點酸」。

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