防「餅乾落跑」！她逛好市多會「自備1物」　網讚：太聰明了

▲網友到好市多購物，會帶1物防止食物「落跑」。（翻攝自臉書社團：Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）販售許多自製美食，深受會員的喜愛，不過在包裝上卻常發生塑膠盒脫落，導致食物「落跑」的慘事發生。一名女網友就分享自己到好市多都會自備寬膠帶，拿取食物時就立馬黏貼，防止食物「落跑」，貼文一出引起網友大讚專業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「有沒有跟我一樣，經一事長一智，歷經壽司落跑、餅乾落跑後，到好市多購物，除了帶錢、帶卡、帶保冷袋，也帶寬膠帶的？」

▲原PO都會自備寬膠帶，拿取食物時就立馬黏貼，防止食物「落跑」。（翻攝自臉書社團：Costco好市多 商品經驗老實說）

從原PO附上的圖片可看出購物推車內放了一盒餅乾，旁邊還有寬膠帶，餅乾包裝外盒已經被貼上膠帶，防止食物掉出「落跑」。原PO也表示，她在拿取時就立馬黏貼，才放到購物車裡，完全不用怕移動時食物會落跑。

貼文曝光後網友紛紛大讚「專業」、「太聰明了哈哈」、「專業購買人」、「太聰明了哈哈」。不少人也分享自慘痛經歷，「我也拿過草莓掉滿地」、「我是結帳後紅豆大福全班同學跑出來變成在地美食。幸好好市多給我全新的一盒。」「我買辣雞翅⋯要上車時打開了，推車跟地上全都是，瞬間很傻眼⋯⋯」「我就曾經在家樓下打翻一盒餅乾 後來都帶袋子單獨放」。

其他網友也分享自己的小撇步，「沒想到還有人跟我一樣自帶膠帶耶！」「我帶大條的橡皮筋」、「也會帶小膠帶 封飲料口」、「不然可以帶釘書機，比較輕巧」。還有熱心會員表示「好市多有提供膠帶唷」、「中華店寬膠帶門口有喔！」「在磨豆機旁他們有放，膠帶跟繩子，不用自己帶」。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

他推好市多這款飲料「1天喝10瓶」 網：唬爛無極限

好市多1新品雷到爆？ 網嚇：甜到以為喝糖漿

好市多買酸白菜鍋她熱心「出手制止」 真相讓人夫跪謝：差點被老婆宰