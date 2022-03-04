北市再傳防疫旅館群聚感染　衛生局緊急清消採檢、1人警政協尋中

▲北市傳防疫旅館群聚感染。（示意圖／台北市觀傳局提供）



記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但中央4日公布北市一名確診案例案20110，判定疑似為防疫旅館群聚感染。北市衛生局公布相關資訊，案20110為20多歲女性，13日從中國大陸入境後，18日在居檢期間出現發燒情況，19日返家前PCR檢測呈陽性。由於同層樓還有另外3名居檢旅客也確診，因此判定為旅館群聚感染。

針對中央於4日公布北市某防疫旅館群聚，衛生局說明，北市案20110為20多歲女性，2月13日自中國入境，於居檢第5天2月18日出現發燒症狀，2月19日返家居檢前採檢PCR陽性確診，CT值24；另案19934、20016、20256於2月12日至16日分別於香港、越南、日本入境，2月17至22日旅館檢疫期間採檢確診。

衛生局表示，因4名確診案皆為同一樓層同一時期入住相鄰房間，疑似旅館內群聚感染，北市衛生局接獲通知立即啟動調查。

衛生局指出，2月25日已將該樓層旅客全數移置，整層清空，相關場域皆完成環境清消。旅館員工10名已採檢皆陰性。同樓層、上下同號房、同時段採檢之旅客共13人，11人陰性，1人警政協尋，1人已採檢待報告。接著在2月26日安排感管及空調專家現場實地查核。

衛生局說，確診者基因定序結果4名皆相同，中央今日將案20016、20110、20256由境外移入改列本土病例，北市為確保旅館防疫安全，已請旅館整棟消毒，經複查後始得收客。