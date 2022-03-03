苗栗通霄鎮前鎮長涉貪！徐永煌不服「上訴到底」　更審判更重

▲苗栗前任通霄鎮長、現任無黨籍縣議員徐永煌。（圖／翻攝徐永煌臉書）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗縣前後任民選通霄鎮長均傳涉貪，現任鎮長陳漢志涉嫌收取回扣遭檢方起訴，目前案件還在審理中；而前任鎮長、現任無黨籍縣議員徐永煌在任期間也涉及多起弊案，二審法院判決應執行有期徒刑10年、褫奪公權4年。徐永煌不服，堅持上訴到底，不料台中高分院更審庭更一審後判決更重，依貪污治罪條例判刑12年6月、褫奪公權5年，另得易科罰金部分則處有期徒刑10月。

檢方調查，徐永煌自民國99年3月擔任鎮長後，期間違反公職人員利益衝突迴避法相關規定，明知自家營造公司不得參加鎮公所發包之公共工程，但仍於100年、101年向其他廠商借牌參與投標，並順利得標承攬7件工程案，不法獲利高達91萬5796元。

此外，徐永煌得知「101年度通霄鎮縣管河川暨區域排水疏濬清淤工程」招標案，認為有利可圖，再次由熟識好友投標，並在通霄鎮公所內部公文呈核時，由徐親自核章，確認友人得標，事後還將該標案轉包給其他包商，並從中收取一成回扣、22萬元。

徐永煌在擔任鎮長後，雖已把公司登記負責人改為胞姊，但實際負責人仍是徐，公司之標案施作、驗收、結算、保固等工作仍由徐永煌實際參與，且徐也每月領取公司10萬元薪水。

案經檢方偵結起訴，苗栗地院一審依貪污治罪條例對於主管事務圖利、經辦公用工程收取回扣等罪，判決徐應執行刑期18年半，褫奪公權8年，另外其指示公司會計作假帳，長期逃漏稅，也違反商業會計法，因此又被判刑期1年半，得易科罰金。

徐永煌得知一審結果後相當不服，稱一切都是誤會，法官不願採信其說法，更怒轟「前行政院秘書長林益世貪污的錢更多，也沒判這麼重」，直指判決太扯，一定會上訴到底。案經上訴，二審判刑10年、褫奪公權4年，雖結果已較一審輕，但徐永煌仍不服，再次上訴，最高院去年將案件發回更審。

台中高分院更審庭更一審，法官雖針對徐永煌「主管事務圖利罪」部分由二審的10年刑期改判為5年，但撤銷徐收取公共工程回扣無罪的判決，重判11年徒刑，合併應執行12年6月、褫奪公權5年，刑度比二審更重。對此，徐永煌則表示仍會再上訴。