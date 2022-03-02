　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉跨黨派立委收賄案退出民進黨　蘇震清今出庭：我還是黨團成員

記者黃哲民／台北報導

台北地院密集審理前年爆發的跨黨派立委收賄案，今審理立委蘇震清涉收富商李恒隆2580萬元的案情，蘇震清今上午開庭前短暫受訪，仍堅稱「一定是無罪答辯」，強調他與李恒隆是借貸關係。庭訊時，蘇震清針對合議庭不准他今天請假改期開庭一事，特別解釋他仍是立院民進黨團成員、今天黨團要開會，他絕非無故請假，而且「我還是準時出庭」。

▲▼立委蘇震清涉跨黨派立委收賄案，到台北地院出庭最後辯論前，強調自己無罪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委蘇震清涉跨黨派立委收賄案，到台北地院出庭最後辯論前，強調自己無罪。（圖／記者黃哲民攝）

蘇震清（56歲）是屏東選出的立委，也是總統府前秘書長蘇嘉全的姪子，前年（2020年）蘇震清捲入本件收賄案被羈押禁見，蘇嘉全隨即以個人因素為由請辭秘書長獲准，蘇震清去年（2021年）1月於審理時交保1000萬元後，也宣布退出民進黨，會捍衛自己清白，「直到能以清白之身重回民進黨」。

不過今天開庭前，蘇震清遞狀以參加民進黨立院黨團會議為由請假，希望改期開庭，法官認為蘇震清目前為無黨籍身分、黨團會議並非立院正式議程，加上今天庭期早已敲定、不宜變更，所以沒有准假。

蘇震清為此在一開庭時，向合議庭解釋自己一直是民進黨立院黨團成員，「不一定要有黨員資格」，並附上民進黨立院黨團總召柯建銘的公函佐證，今天的黨團會議將協商立院各委員會召委選舉事宜，他請合議庭別誤會他企圖無故請假，而且合議庭既然不准假，「我還是準時出庭」，審判長黃怡菁回稱「謝謝你如期到庭」。

蘇震清今上午抵達台北地院進入法庭前，邊走邊短暫受訪表示：「我是無罪的，與李恒隆之間都是借貸關係，庭訊結束之後，一定會完整跟大家報告，謝謝大家！」他並重複一次：「一定是無罪答辯！」

本案源於太平洋流通公司前董事長李恒隆，為爭奪SOGO百貨經營權，和目前經營者遠東集團負責人徐旭東纏鬥20年，蘇震清被控從2012年8月到2015年12月間，涉多次收受李恒隆現金或支票共2580萬元，並協助施壓經濟部等主管官員，企圖撤銷太流公司2002年增資40億元的登記，以便李恒隆重掌SOGO。

蘇震清的國會助理余學洋（50歲）在過程也涉收賄124萬元，不過李恒隆被起訴後審理時，曾證稱蘇震清收錢，做的都是「花拳繡腿」的事，他付錢付得很無奈，「像肉包子打狗」。本案李恒隆被控另透過掮客郭克銘涉行賄現任立委廖國棟、陳超明與前立委徐永明，後3人案情日前已辯論終結，將統一於今年7月6日宣判。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／小三狠殺牙醫相驗出爐！　割斷主動脈放血奪命
普丁被激怒！紐時「烏克蘭慘了」：俄羅斯會更殘暴
快訊／「俄傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　醫院爆激戰
鳳梨和辣女友是「開放式關係」！　驚爆：有很多不確定對象
快訊／成績消失！　明道中學950學生崩潰重考
月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力
快訊／全球暴打俄羅斯！　世界航運龍頭出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

最迷你贓物！怪男不偷手機「專拔SIM卡」　犯案動機超傻眼

又是你！男專偷自行車還抱怨「騎到半路落鏈」　警怒：犯1次抓1次

酒店妹全家狠殺包養男　殺人兩周前...父母還賣場狂偷喇叭手機架

桃園移工爆衝突1人胸口中刀命危　2嫌1收押1交保

潘美辰精選輯「被上架」販售　控台灣索尼侵權結果出爐

坐牢也要貪！前高市議員陳粹鑾遙控女兒污助理費　遭重判10年5月

桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官隱私　遭撤職並停止任用2年

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

最迷你贓物！怪男不偷手機「專拔SIM卡」　犯案動機超傻眼

又是你！男專偷自行車還抱怨「騎到半路落鏈」　警怒：犯1次抓1次

酒店妹全家狠殺包養男　殺人兩周前...父母還賣場狂偷喇叭手機架

桃園移工爆衝突1人胸口中刀命危　2嫌1收押1交保

潘美辰精選輯「被上架」販售　控台灣索尼侵權結果出爐

坐牢也要貪！前高市議員陳粹鑾遙控女兒污助理費　遭重判10年5月

桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官隱私　遭撤職並停止任用2年

省一筆！關島觀光局再推出「旅客免費PCR」　48小時內就能拿報告

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

黃竣民／重啟高裝檢　「少件掛欠撥　多件挖土埋」惡循環再現

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

李宗盛賣老厝捐蓋長照！門諾年華大樓開工  打造長者友善園區

蔡崇信好意讓球隊搭私人包機　遭WNBA重罰1400萬

ELEVEN直播官辦熱身賽　8日自辦龍象大戰先登場

社會熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

獨／BMW i8鏟休旅車慘況曝　車主「考慮不修了」

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

小三埋伏殺牙醫！檢警相驗遺體　家屬到場

滿臉是血舉書半蹲　台中驚爆4童遭父親凌虐

快訊／包養男慘死　蛇蠍酒店女一家4人續押3個月

違停遊覽車釀禍　騎士「直插」身體對折命危

林森北海量酒店妹突斷片　慘淪3P女主怒開吉

更多熱門

相關新聞

獨／養雞哥抽中海神　浪聲讓辣女友直喊爽

獨／養雞哥抽中海神　浪聲讓辣女友直喊爽

高雄市一名精品服飾店的老闆楊崇立為了衝刺過年檔期，推出抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台，很多人都以為是開玩笑的，不過就在2月20日當天，他在律師的見證下，抽出了幸運兒，而且這名幸運兒是在2月25日在女友的陪同下，從嘉義南下領獎，這名幸運兒表示第一時間還以為是在開玩笑，不過真的看到車的時候，才相信一切是真的。

籲先停火再談判　澤倫斯基：烏克蘭是偶像

籲先停火再談判　澤倫斯基：烏克蘭是偶像

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

留學生成綁匪　越洋討2.3億贖金

留學生成綁匪　越洋討2.3億贖金

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

關鍵字：

立委收賄貪污台北地院蘇震清影音請假不准李恒隆

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面