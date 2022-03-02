涉跨黨派立委收賄案退出民進黨　蘇震清今出庭：我還是黨團成員

記者黃哲民／台北報導

台北地院密集審理前年爆發的跨黨派立委收賄案，今審理立委蘇震清涉收富商李恒隆2580萬元的案情，蘇震清今上午開庭前短暫受訪，仍堅稱「一定是無罪答辯」，強調他與李恒隆是借貸關係。庭訊時，蘇震清針對合議庭不准他今天請假改期開庭一事，特別解釋他仍是立院民進黨團成員、今天黨團要開會，他絕非無故請假，而且「我還是準時出庭」。

▲立委蘇震清涉跨黨派立委收賄案，到台北地院出庭最後辯論前，強調自己無罪。（圖／記者黃哲民攝）

蘇震清（56歲）是屏東選出的立委，也是總統府前秘書長蘇嘉全的姪子，前年（2020年）蘇震清捲入本件收賄案被羈押禁見，蘇嘉全隨即以個人因素為由請辭秘書長獲准，蘇震清去年（2021年）1月於審理時交保1000萬元後，也宣布退出民進黨，會捍衛自己清白，「直到能以清白之身重回民進黨」。

不過今天開庭前，蘇震清遞狀以參加民進黨立院黨團會議為由請假，希望改期開庭，法官認為蘇震清目前為無黨籍身分、黨團會議並非立院正式議程，加上今天庭期早已敲定、不宜變更，所以沒有准假。

蘇震清為此在一開庭時，向合議庭解釋自己一直是民進黨立院黨團成員，「不一定要有黨員資格」，並附上民進黨立院黨團總召柯建銘的公函佐證，今天的黨團會議將協商立院各委員會召委選舉事宜，他請合議庭別誤會他企圖無故請假，而且合議庭既然不准假，「我還是準時出庭」，審判長黃怡菁回稱「謝謝你如期到庭」。

蘇震清今上午抵達台北地院進入法庭前，邊走邊短暫受訪表示：「我是無罪的，與李恒隆之間都是借貸關係，庭訊結束之後，一定會完整跟大家報告，謝謝大家！」他並重複一次：「一定是無罪答辯！」

本案源於太平洋流通公司前董事長李恒隆，為爭奪SOGO百貨經營權，和目前經營者遠東集團負責人徐旭東纏鬥20年，蘇震清被控從2012年8月到2015年12月間，涉多次收受李恒隆現金或支票共2580萬元，並協助施壓經濟部等主管官員，企圖撤銷太流公司2002年增資40億元的登記，以便李恒隆重掌SOGO。

蘇震清的國會助理余學洋（50歲）在過程也涉收賄124萬元，不過李恒隆被起訴後審理時，曾證稱蘇震清收錢，做的都是「花拳繡腿」的事，他付錢付得很無奈，「像肉包子打狗」。本案李恒隆被控另透過掮客郭克銘涉行賄現任立委廖國棟、陳超明與前立委徐永明，後3人案情日前已辯論終結，將統一於今年7月6日宣判。