立委蘇震清爆收賄「強調私人借貸」　檢方控：察覺被偵辦才還錢

記者黃哲民／台北報導

台北地院密集審理前年爆發的跨黨派立委收賄案，今開庭辯論終結立委蘇震清涉收富商李恒隆2580萬元的案情，訂於今年7月6日上午10時宣判。蘇震清庭訊時重申自己無罪，本案是選民服務，他跟李恒隆是借貸關係，不能混淆成對價關係，並於庭外受訪強調「我清清白白、坦坦蕩蕩！」同案被起訴貪污的蘇震清助理余學洋也堅稱無罪，檢方認為2人無悔意，建請法官從重量刑。

▲立委蘇震清被控收賄，到台北地院出庭辯論終結，庭外強調自己清清白白、坦坦蕩蕩。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於太平洋流通公司前董事長李恒隆，為爭奪SOGO百貨經營權，涉收買多名跨黨派立委協助施壓經濟部或辦公聽會，企圖撤銷太流公司2002年增資40億元的登記，以便重掌SOGO，其中蘇震清涉從2012年8月到2015年12月間，多次收受李恒隆現金或支票共2580萬元，余學洋也涉收賄124萬元，為李恒隆獻策與謀劃。

蘇震清否認索賄收賄，今出庭前短暫受訪，強調「我是無罪的，與李恆隆之間都是借貸關係。」庭訊中，蘇震清重申關切SOGO案是做選民服務，他向李恒隆借貸周轉，與立委職務行為沒有對價關係，何況他還開支票擔保，之後也已還清，可見絕非收賄。

律師楊榮宗為蘇震清辯護指出，李恒隆在偵審時證稱與蘇震清的金錢往來並非賄賂，而是跟蘇「培養交情、表示友好」，而且李也沒要求蘇做特定職務行為。

檢方派出4位公訴檢察官出庭，負責論告「主攻」的許文琪指蘇震清本來毫不關心SOGO案，與李恒隆有金錢往來後才開始重視，且蘇7年間向李索取的金額一再提高，最後獅子大開口，單次高達千萬元，得知被偵辦監聽後，才偽裝成借款趕快返還。

許文琪指出，蘇震清不但是涉案立委拿最多錢的人，對立委形象傷害最大，且毫無悔意，沒有輕判的理由，建請法官從重量刑。此外，許文琪指余學洋居間擔任蘇震清與李恒隆的橋樑，並收賄124萬元為李出計獻策及謀劃，犯後態度不佳，同樣建請從重量刑。

▲立委蘇震清助理余學洋被控收賄，到台北地院出庭後辯論終結，庭外受訪仍堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

蘇震清則強調，從政以來不介入公共工程、不收回扣，是他一貫的堅持，本案他沒有施壓行政機關、沒有索賄收賄，選民服務跟私人借貸不能混為一談，「請法官查明真相，還我清白！」

余學洋表示，檢方對他的指控讓他深感無奈，此案讓他80多歲老父親以及她的妻兒受到很大的影響，他否認收賄，求判無罪，更認為立院應設單一窗口受理選民服務案，再分發給立委處理，否則當立委助理的人風險很大。

李恒隆指出，政府官員奪走他的一切，「我是二二八以來最大的受害人」，他在官商勾結下落入「立委可以罵官員，但立委選舉需要金主」的政治生態鍊泥沼裡，但他認罪、承認自己蠢自己笨。

為此，李的律師請求法官審酌李的犯行情堪憫恕，判處6月以下徒刑得易科罰金，並給予緩刑，檢方也同意對李恒隆從輕量刑。

合議庭諭知，蘇震清3人所涉案情辯論終結，訂於今年7月6日上午10時連同其他涉案立委一併宣判。余學洋庭外受訪表示跟蘇震清有公誼無私交，彼此沒共謀收賄，不能理所當然認為國會助理一定很清楚自己老闆所有事。蘇震清離開法院前受訪，表示「我再次強調，我清清白白、坦坦蕩蕩！」