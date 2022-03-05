　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

特斯拉70萬入門電動車計畫告吹　馬斯克：產能緊繃沒空做這一台（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克警告，星鏈（Starlink）可能會成為俄軍空襲目標。（圖／達志影像／美聯社）

中央社舊金山3日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今天警告，星鏈（Starlink）衛星網路終端設備很有可能成為俄羅斯侵略烏克蘭的攻擊目標。

網路安全研究人員數天前就曾警告，用於衛星通訊的星鏈可能成為俄羅斯空襲時瞄準的「信標」。

▲▼SpaceX所提供的星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

▲馬斯克警告烏克蘭，星鏈很可能成為空襲目標，請謹慎使用。（圖／路透社）

馬斯克在推特發文說：「重要警告：星鏈是烏克蘭部分地區唯一仍在運行的非俄羅斯通訊系統，因此成為目標的可能性很高。請謹慎使用。」

馬斯克要求用戶「只在需要時打開星鏈，並將天線放在離人儘可能遠的地方」。他同時還建議，「在天線上放置淺色偽裝物，以避免被看見」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的網路服務數次嚴重中斷。烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前懇請馬斯克提供星鏈服務。馬斯克隨後宣布在烏克蘭啟動星鏈服務，並將提供更多終端設備。

▲▼烏克蘭副總理費多羅夫表示，收到星鏈服務的終端設備。（圖／翻攝自Twitter@FedorovMykhailo）

▲烏克蘭副總理費多羅夫日前表示，收到星鏈服務的終端設備。（圖／翻攝自Twitter@FedorovMykhailo）

不過，加拿大多倫多大學的公民實驗室（Citizen Lab）計畫資深研究人員史考特-雷爾頓（John Scott-Railton）在推特警告，這些終端設備可能會成為俄方攻擊目標。

他發文說：「馬斯克捐星鏈衛星，很好。但請記得：如果（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）控制烏克蘭上空，使用者的向上傳輸將成為…空襲訊號。」

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
快訊／大樂透頭獎1億元一注獨得　獎落這縣市
日本沿岸出現4千支「俄文針筒」　網揭恐怖原因

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

墜毀在南海「F-35C戰機」找到了！　從3700公尺海底撈起

俄反制裁「停供」美國火箭發動機　俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題　

烏克蘭媒體：4名「中國留學生」疑被炸死　命喪哈爾科夫

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

歐洲最大核電廠遭轟炸起火　 烏外長：核災恐為車諾比10倍

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

墜毀在南海「F-35C戰機」找到了！　從3700公尺海底撈起

俄反制裁「停供」美國火箭發動機　俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題　

烏克蘭媒體：4名「中國留學生」疑被炸死　命喪哈爾科夫

他打麻將「自摸清一色」！當場爽到「半身癱瘓」送醫

超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

國際火線／讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

羅伯派汀森下海拍A片失敗！《蝙蝠俠》口碑爆　最懂他的是謎語人

軍武熱門新聞

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

馬斯克警告：星鏈系統恐成俄軍空襲目標

墜毀在南海F-35C戰機找到了！　從3700公尺海底撈起

俄反制裁「停供」美國火箭發動機 俄航太局長：讓他們坐掃把飛吧

澤倫斯基準備迎接16000海外志願軍　專家：傭兵歸國或有觸法問題

普丁口中的新納粹？其實是烏克蘭神秘部隊亞速營

烏克蘭媒體：4中國留學生疑被炸死　命喪哈爾科夫

烏國用無人機「轟炸俄軍」　羅正方曝：台灣關鍵機種將問世

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

美俄若爆核戰　45分鐘死3400萬人

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

中國3艘軍艦「出現蘭嶼外海」　國軍全程監控

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

空軍退將分析：烏克蘭犯「5個戰略錯誤」

更多熱門

相關新聞

烏克蘭足球強權教練遭俄軍擊斃

烏克蘭足球強權教練遭俄軍擊斃

烏克蘭國內的超級足球聯賽，在俄羅斯入侵後就全面停擺，聯盟中的強權頓內次克礦工的CEO帕爾金(Serhiy Palkin)，在個人臉書發布了一個沉痛的消息，該隊的一名青年隊教練遭俄軍擊斃，他呼籲俄國足壇不要保持沉默，「俄羅斯，你們正在殺害烏克蘭人，停止這種瘋狂！不要保持沉默，請大聲說出來。」

快訊／全球暴打俄羅斯！　精品龍頭出手了

快訊／全球暴打俄羅斯！　精品龍頭出手了

傳中國留學生在烏克蘭被炸死　中國使館：假消息

傳中國留學生在烏克蘭被炸死　中國使館：假消息

投信基金對俄羅斯曝險269億　逾97%為債券

投信基金對俄羅斯曝險269億　逾97%為債券

民進黨中市議會黨團捐1日薪資　援助烏

民進黨中市議會黨團捐1日薪資　援助烏

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機馬斯克星鏈系統軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

周杰倫信義區逛街「巧遇大咖明星」現身精品店員工全瘋了！

即／澎恰恰說好今天還錢又唬弄了

求子7年⋯51歲張秀卿宣布停經

更多

最夯影音

更多
拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面