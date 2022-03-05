馬斯克警告：「星鏈系統」恐成俄軍空襲目標

▲馬斯克警告，星鏈（Starlink）可能會成為俄軍空襲目標。（圖／達志影像／美聯社）

中央社舊金山3日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今天警告，星鏈（Starlink）衛星網路終端設備很有可能成為俄羅斯侵略烏克蘭的攻擊目標。

網路安全研究人員數天前就曾警告，用於衛星通訊的星鏈可能成為俄羅斯空襲時瞄準的「信標」。

▲馬斯克警告烏克蘭，星鏈很可能成為空襲目標，請謹慎使用。（圖／路透社）

馬斯克在推特發文說：「重要警告：星鏈是烏克蘭部分地區唯一仍在運行的非俄羅斯通訊系統，因此成為目標的可能性很高。請謹慎使用。」

馬斯克要求用戶「只在需要時打開星鏈，並將天線放在離人儘可能遠的地方」。他同時還建議，「在天線上放置淺色偽裝物，以避免被看見」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的網路服務數次嚴重中斷。烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前懇請馬斯克提供星鏈服務。馬斯克隨後宣布在烏克蘭啟動星鏈服務，並將提供更多終端設備。

▲烏克蘭副總理費多羅夫日前表示，收到星鏈服務的終端設備。（圖／翻攝自Twitter@FedorovMykhailo）

不過，加拿大多倫多大學的公民實驗室（Citizen Lab）計畫資深研究人員史考特-雷爾頓（John Scott-Railton）在推特警告，這些終端設備可能會成為俄方攻擊目標。

他發文說：「馬斯克捐星鏈衛星，很好。但請記得：如果（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）控制烏克蘭上空，使用者的向上傳輸將成為…空襲訊號。」