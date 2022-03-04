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興達0供電！他一早查台電「中火、林口卯起來燒」　台中人哭了

網搜小組／鄺郁庭報導

0303全台大停電！興達電廠昨（3）日發生設備事故，造成全台549萬用戶停電，而意外一出，興達電廠自然暫時無法供電。就有網友查看台電網站，就發現興達電廠不能發電後，「台中林口的機組直接燒到一個超爽，幾乎都滿載……」不禁問卦「台中跟林口火力發電是卯起來燒了？」貼文引發話題。

這位網友4日上午8點半左右在PTT的Gossiping板上發文，文中表示，「無聊看一下台電網站，發現……」接著貼出機組發電量的截圖，只見他截下的是燃煤（Coal）的部分，其中好幾個都備註環保停機檢修、歲修，包括大林#2、興達#2、興達#3等等。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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▲原PO一早看燃煤發電量，直呼「台中人的肺是不是要保重了？」（圖／翻攝自PTT）

而有在運作的機組，有林口#1到#3，而台中除了#3、#9、#10之外，其他都大量運轉，淨發電量／裝置容量比基本上都超過9成，台中多個機組甚至超過95%，#2來到96.055%、#5為97.418%、#6為96.364%、#7為96.291%、#8為97.000%。

看到這個畫面，原PO不禁冒冷汗，「台中林口的機組直接燒到一個超爽，幾乎都滿載……台中人的肺是不是要保重了？有八卦嗎？」截圖一出，其他網友紛紛開酸，「以前看中國霧霾嚴重，笑到我肚子痛。現在我卻身歷其境，哭到淚流滿面」、「這是愛的表現，愛的發電」、「用肺發電。」

還有人也忍不住表示，「剛坐高鐵看外面空氣真的慘不忍睹」、「難怪我今天鼻子超級不好」、「今天出門感覺很霧Xd」、「應該是吧？出門整個空氣霧掉了」、「鼻子已反應，X」、「今天中部空氣超霧的」、「空氣品質直接變色耶」、「天空一片霧濛濛」、「電廠這樣操下去，不出事才有鬼。」

另外，《ETtoday新聞雲》嘗試上台電網站確認資訊，不過從上午9點至10點多，一直都呈現「無法連上這個網站」的狀態，11時許再次嘗試，才成功連進台電官網。

▼台電官網各機組發電量資訊。（圖／翻攝自台電）

▲▼ 。（圖／翻攝自台電）

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