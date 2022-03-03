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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「停電是發動認知作戰最佳時機」　台灣基進：注意假訊息攻擊

▲▼ 興達電廠現況曝 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄興達火力發電廠。（圖／記者吳世龍攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣基進3日表示，電力系統的穩固與否，是區域與國安議題的重要議題，台灣自詡「已開發國家」，更應重視電力基礎設施的穩固，以健全產業發展，並呼籲台灣社會注意隨停電而來的假訊息攻擊，人心浮動之際，正是中國發動認知作戰，與在地協力者衰台、亂台的最佳時機，也呼籲政府正視南電北送、配電網老舊，是「國安危機」。

台灣基進3日發布聲明稿表示，正值烏克蘭國際衝突爭端不斷，美國前國務卿蓬佩奧與資深代表團訪台，台灣周邊區域與國安議題也成眾所注目焦點之際，全台今天再次發生大規模跳電事件，台灣基進表達嚴重關切，並要求政府正視南電北送、配電網老舊是國安危機。

台灣基進指出，據統計，以發電重鎮高雄來說，2020年共發了大約500億度的電，其中200多億度都拿去支援北部。電力北送，讓每年的電力損失更達約100億度電，無端浪費電力資源更造成南部空氣污染夢魘，不平衡現象應該被檢討。

台灣基進再指，根據現有資訊，此次大停電與去年5月13日、5月17日大停電狀況類似，由於類似事件在去年已一再發生，台電責無旁貸。

台灣基進說，配電網是台電的基礎建設汰舊換新的問題，長期以來卻被扭曲為能源政策議題，造成政治爭議，對台灣恐產生嚴重影響，而台灣現行配電網大量仰賴高壓電塔等設施，容易在戰時成為敵軍攻擊目標，必須思考更安全而有效的配電形式。

台灣基進認為，台灣作為全球六成以上晶圓產能的高科技重鎮，以及亞太與印太區域網際網路的重要軟硬體節點，電力系統穩固與否，即是區域與國安議題的重要議題，更影響產業信心與投資意向。台灣自詡「已開發國家」，更應重視電力基礎設施的穩固，以健全產業發展。

另外，台灣基進也呼籲，台灣社會應注意隨停電而來的假訊息攻擊，「人心浮動之際，正是中國發動認知作戰，與在地協力者衰台、亂台的最佳時機」，務必冷靜接收即時訊息並小心求證。

台灣基進強調，「我們不擬採取陰謀論，但用電是台灣民生最重要的課題，期盼台電能正視南電北送、配電網汰換的根本問題，加速完成大潭三接、中火燃氣機組等建設，打造更靈活而正義的電力基礎建設，才是解決之道。

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