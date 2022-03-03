快訊／響應蔡英文呼籲賑災烏克蘭　民進黨團宣布捐100萬元

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

面對烏克蘭當前情勢，外交部宣布捐贈醫療物資的訊息，1日在reddit網站登上熱搜。對此，總統蔡英文2日宣布，跟副總統賴清德、行政院長蘇貞昌捐出一月所得；而民進黨立院黨團也隨即響應，宣布捐出台幣100萬元，黨團總召柯建銘表示，撐烏克蘭的民主自由，「願戰火早歇，世界秩序破壞者不再得意，無辜人民不再受苦。」

蔡英文表示，台灣身為全球夥伴的一員沒有缺席，全力支援烏克蘭，除了經濟制裁俄羅斯外，也啟動對烏克蘭的人道救援行動，外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和賴清德、蘇貞昌將分別捐出1個月所得，期盼國人同胞和黨公職夥伴可以全力響應這項行動，堅定向世界表達：台灣和烏克蘭站在一起，也和民主自由站在一起。

而民進黨團3日也宣布捐出新台幣100萬元，黨團總召柯建銘表示，然而此刻，烏克蘭人民家園正身陷砲火之中，只因為俄羅斯獨裁政府的政治意圖。儘管烏克蘭與台灣距離八千公里之遙，但台灣曾歷經四十多年戒嚴專制的壓迫，所以，對烏克蘭人民現在的心情感同身受，超越了地理距離。

柯建銘指出，因應烏俄戰火，民進黨立法院黨團，決定響應蔡英文、賴清德與蘇貞昌發起，捐出一月所得幫助烏克蘭的行動，「我們將以黨團名義，捐出新台幣100萬元，幫助烏克蘭人民，撐起他們的民主自由。」