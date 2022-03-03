　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林娃娃機大盜曝光　壯男當2孩子面偷飲料...過程全都錄

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一家夾娃娃機店除了放置投幣夾娃娃機外，也在店內放置了戳戳樂讓民眾參與，最小獎是鋁箔包飲料，吸引不少客人上門，但因為機台無人現場控管，竟有男子順手牽羊，直接偷走好幾包飲料，而且是當著孩子的面，但整個行竊過程，全都被監視器畫面拍下。

▲雲林斗六市一家夾娃娃機店放置了戳戳樂讓民眾趣味，最小獎是鋁箔包飲料，未料竟惹來竊賊順手牽羊，竊賊還帶兩個孩子，做了最壞的身教，全被監視器畫面拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市一家夾娃娃機店放置了戳戳樂讓民眾趣味，最小獎是鋁箔包飲料，未料竟惹來竊賊順手牽羊，竊賊還帶兩個孩子，做了最壞的身教，全被監視器畫面拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

夾娃娃機去年店受疫情影響停業一段時間，斗六市鎮南路一家娃娃機店業者想出新玩法，消費者除了投幣夾娃娃以外，還可參加戳戳樂，最小獎還有鋁箔包飲料可拿，因此讓業績也提升了1～2成。沒想到上個月28日連假期間，一名男子帶兩個小孩前往，見店內無人看管竟心起歹念，在小孩面前行竊，偷走鋁箔包飲料數瓶。

業者將影像放到網路上公開，並留言「我相信影片中的主角一定是位好爸爸,因為孩子想喝飲料所以想盡辦法弄給孩子喝，只是不明白你是因為沒錢還是想尋求刺激或者單純手賤，在小朋友面前這樣做好嗎?我們樂意給你一個機會，希望你能主動與多多龍二代選物聯繋，如果沒有聯繫，我們也只能麻煩波麗士大人了」。

斗六警分局表示，2月28日13時30分許於斗六市鎮南路一間夾娃娃機店業者，放在店內供民眾戳戳樂兌換的獎品飲料，遭一名男子竊走，本案分局未接獲報案，經警方網路巡邏發現業者於臉書社團發文，已主動聯繫被害人，積極偵辦追查嫌疑人到案說明。

▲雲林斗六市一家夾娃娃機店放置了戳戳樂讓民眾趣味，最小獎是鋁箔包飲料，未料竟惹來竊賊順手牽羊，竊賊還帶兩個孩子，做了最壞的身教，全被監視器畫面拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲娃娃機店業者將影像放到網路上公開，希望竊賊出面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►全台停電！提款機正要吐鈔...螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了

►私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示：生生世世做牛做馬

►全台大停電！交通號誌停擺　雲林出動119名警力全力疏導交通

►獨／肉羹麵一碗25元賣30年　西螺麵伯堅持不漲：跟學生共同的記憶

►成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
羅馬尼亞2軍機墜毀黑海附近！　8人死亡
興達電廠事故害全台大停電　副廠長揭「爆炸聲」真相
俄軍坦克大卡關！卡在基輔25公里外　超過24小時「毫無進展」
基輔周邊成廢墟！人民搶買日用品　恐怖衛星照曝光
今晚全數復電！　台電：尚餘「三地區」107萬戶未復電完成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通緝犯缺盤纏狂偷竊！躲雲林犯案遍及多鄉鎮　連茶壺也沒放過

高雄停電重災區爆81件車禍！6hrs助89人脫困　捷運預計1630通車

快訊／酒駕遭逮！新莊警分局偵查隊長下場出爐

西門町開打畫面曝！她當「1日情人」遭摸頭+襲胸　撂2煞痛毆單身狗

雲林娃娃機大盜曝光　壯男當2孩子面偷飲料...過程全都錄

醋夫砍前妻22刀！淡定坐客廳「人我砍的」　4歲子目睹呆立嚇傻

火鍋店候位區囂張抽菸　店員勸阻遭「拍摸臉頰」挑釁：臭俗仔

快訊／烏克蘭10台僑卡關土耳其解決了　班機今傍晚飛抵桃機

「當阿伯女友帶妳環遊世界」　強吻女兒好友還塞10萬...男判刑

私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示：生生世世做牛做馬

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

通緝犯缺盤纏狂偷竊！躲雲林犯案遍及多鄉鎮　連茶壺也沒放過

高雄停電重災區爆81件車禍！6hrs助89人脫困　捷運預計1630通車

快訊／酒駕遭逮！新莊警分局偵查隊長下場出爐

西門町開打畫面曝！她當「1日情人」遭摸頭+襲胸　撂2煞痛毆單身狗

雲林娃娃機大盜曝光　壯男當2孩子面偷飲料...過程全都錄

醋夫砍前妻22刀！淡定坐客廳「人我砍的」　4歲子目睹呆立嚇傻

火鍋店候位區囂張抽菸　店員勸阻遭「拍摸臉頰」挑釁：臭俗仔

快訊／烏克蘭10台僑卡關土耳其解決了　班機今傍晚飛抵桃機

「當阿伯女友帶妳環遊世界」　強吻女兒好友還塞10萬...男判刑

私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示：生生世世做牛做馬

基隆港柴油大貨車排煙違規4／1起錄影舉發　最高可罰6萬

全台大停電「這設備瞬間全黑」　奴才不能觀看好焦慮

俄侵烏以來已打450枚飛彈　恐開始轟平民目標

超猛烏克蘭男「勇衝俄軍坦克前」　從敵軍手中奪回國旗！

通緝犯缺盤纏狂偷竊！躲雲林犯案遍及多鄉鎮　連茶壺也沒放過

吳斯懷嗆民進黨「怕什麼」　喊話：若洩密、叛國就一槍斃命！

直升機「搜尋失聯戰機」墜毀！2機失事釀8死　羅馬尼亞國防部證實

居家檢疫改10+7！布雷克也知道　確定趕不上開季

2022竹市校園就博會開跑　近4萬職缺助青年順利就業

陸GDP預期增速放緩　郭衛民：經濟發展面臨嚴峻挑戰

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

約炮只做半套沒帶她看電影　男大生挨告

獨／2女大生為房租爭吵 　1人死亡

快訊／全台大停電！台北富邦大樓傳火警　

即／網傳「興達電廠爆炸」真相曝　警：假新聞

即／金門24歲警頭部中彈　急救無效亡

警破情色養生館　包廂嫩妹上空手拉坏

即／北市5區一片黑　多起火警電梯受困

台北BMW違規撞重機　逆向撞9車「女騎士亡」

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

獨／牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

變換車道吞9罰單　他1原因省下2.4萬

台中繼父虐3童！4歲男「頭破滿臉血」　檢訊後5萬元交保

新竹停87分後供電　竹科幸運有電原因曝

更多熱門

相關新聞

興達開關事故波及台塑麥寮電廠

興達開關事故波及台塑麥寮電廠

全台今（3）日上午發生區域性大停電，台電稍早證實問題在高雄興達電廠開關廠事故，導致南北電力失衡。雲林六輕麥寮電廠3部燃煤機組也在上午9時許突然跳脫，廠區人員了解原因，是因台電電網異常觸動麥寮電廠安全機制，目前現場巡檢，台電目前恢復電網運作，麥寮電廠逐步投入供電。

私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示

私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示

交通號誌停擺　雲林出動119警指揮交通

交通號誌停擺　雲林出動119警指揮交通

雲林茂谷柑3成受寒　農糧署、立委媒合善團收購

雲林茂谷柑3成受寒　農糧署、立委媒合善團收購

雲林警連破電纜竊案　台電頒12萬獎金

雲林警連破電纜竊案　台電頒12萬獎金

關鍵字：

竊盜雲林娃娃機夾娃娃身教

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

興達副廠長曝「大停電原因」！估1小時內逐步復電

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街撒嬌放閃

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

更多

最夯影音

更多
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面