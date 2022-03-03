雲林娃娃機大盜曝光　壯男當2孩子面偷飲料...過程全都錄

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一家夾娃娃機店除了放置投幣夾娃娃機外，也在店內放置了戳戳樂讓民眾參與，最小獎是鋁箔包飲料，吸引不少客人上門，但因為機台無人現場控管，竟有男子順手牽羊，直接偷走好幾包飲料，而且是當著孩子的面，但整個行竊過程，全都被監視器畫面拍下。

▲雲林斗六市一家夾娃娃機店放置了戳戳樂讓民眾趣味，最小獎是鋁箔包飲料，未料竟惹來竊賊順手牽羊，竊賊還帶兩個孩子，做了最壞的身教，全被監視器畫面拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

夾娃娃機去年店受疫情影響停業一段時間，斗六市鎮南路一家娃娃機店業者想出新玩法，消費者除了投幣夾娃娃以外，還可參加戳戳樂，最小獎還有鋁箔包飲料可拿，因此讓業績也提升了1～2成。沒想到上個月28日連假期間，一名男子帶兩個小孩前往，見店內無人看管竟心起歹念，在小孩面前行竊，偷走鋁箔包飲料數瓶。

業者將影像放到網路上公開，並留言「我相信影片中的主角一定是位好爸爸,因為孩子想喝飲料所以想盡辦法弄給孩子喝，只是不明白你是因為沒錢還是想尋求刺激或者單純手賤，在小朋友面前這樣做好嗎?我們樂意給你一個機會，希望你能主動與多多龍二代選物聯繋，如果沒有聯繫，我們也只能麻煩波麗士大人了」。

斗六警分局表示，2月28日13時30分許於斗六市鎮南路一間夾娃娃機店業者，放在店內供民眾戳戳樂兌換的獎品飲料，遭一名男子竊走，本案分局未接獲報案，經警方網路巡邏發現業者於臉書社團發文，已主動聯繫被害人，積極偵辦追查嫌疑人到案說明。

▲娃娃機店業者將影像放到網路上公開，希望竊賊出面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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