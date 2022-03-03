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全台大停電！交通號誌停擺　雲林出動119名警力全力疏導交通

記者蔡佩旻／雲林報導

今(3)日全台各地發生區域性大停電，雲林縣停電範圍為元長鄉、四湖鄉、古坑鄉、西螺鎮、斗六市、土庫鎮、北港鎮、崙背鄉、麥寮鄉、大埤鄉等部分地區。受災區域無論工廠、住宅用電全跳，路口號誌完全停擺，雲林縣警察局出動線上所有警力協助維護交通，警方呼籲駕駛人，行經路口務必減速停等禮讓。

停電鄉鎮各大路口交通號誌停擺，幸已過上班上課高峰期，雲林縣交通隊表示，雲林縣警局目前斗六、北港、臺西、虎尾、西螺、斗南共6個分局及交通隊總計動員警力數119名，協助各主要幹道路口交通指揮中。雲林縣警局交通隊呼籲，路口號誌燈因停電無法運作，呼籲駕駛人行近號誌燈不亮之路口要減速慢行，注意觀看左右來車，並停等禮讓之安全守則。

▲雲林縣警局目前6個分局及交通隊總計動員警力數119名，協助各主要幹道路口交通指揮中。（圖／記者蔡佩旻攝）

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▲大停電受影響區域所有交通號誌同步停擺。（圖／記者蔡佩旻攝）

停電狀況多，許多店家紛紛跳腳，正值午餐備餐時段，店家無奈表示，需要用電的都無法賣，飯鍋、烤箱、保溫等，僅剩瓦斯煮的還能加減賣，只能先這樣，冰箱盡量以少開來保持低溫，如果食材壞掉，也沒辦法。

雲林縣消防局指出，約09時21分國稅局北港稽徵所有一名女性民眾受困，警消前往協助約09時55分順利脫困，該民眾僅受驚嚇無大礙。

▲雲林縣警局目前6個分局及交通隊總計動員警力數119名，協助各主要幹道路口交通指揮中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲營業店家面對突然停電大感無奈，非必要盡量不開冰箱以保持內部低溫。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區營業處說明，電力系統供電量不足，系統啟動自我保功能，全省性低頻電驛動作，緊急卸載，雲林縣停電饋線數有49條，停電用戶數共10萬7075戶。

▲雲林縣警局目前6個分局及交通隊總計動員警力數119名，協助各主要幹道路口交通指揮中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局目前6個分局及交通隊總計動員警力數119名，協助各主要幹道路口交通指揮中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局目前6個分局及交通隊總計動員警力數119名，協助各主要幹道路口交通指揮中。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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