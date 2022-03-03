高雄有夠慘！停電造成全市停水　還有20行政區苦等復電

▲高雄市長陳其邁稍早在臉書發文指出，受興達電廠事故影響，目前高雄市全區停水。（圖／翻攝自臉書）



記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

3日上午9時7分興達電廠開關場事故，導致全台各地大停電，造成高雄捷運、輕軌目前皆已停駛，同時也因停電影響，台水無電可取水，亦無法加壓送水，目前高雄市全市停水中，僅部分以重力供水系統地區尚能供水，台電也對此回應說明，已派員進行搶修，南部地區預計中午即可恢復正常供電。

高雄市長陳其邁稍早指出，受到興達電廠事故影響，高雄全區陸續傳出停電事故，並有53件電梯受困事件，目前已排除51件，而路口紅綠燈號誌因此停擺，也已請員警派員指揮，同時高雄捷運與輕軌為安全起見，全數停駛中，市府已依規定啟動公車接駁，安排旅客疏散。不過陳其邁也表示，與民生最為相關的自來用水，也因停電關係，高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理，另因沒電，亦無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。

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此外，針對社福醫療教育中心，陳其邁透露，長照身障及兒少住宿機構的發電設施可運作8－12小時；長青中心已疏散長輩並暫停入館，日照長輩已由6樓移至1樓，目前並無特殊情況傳出。為在電力恢復正常前，維持最低效能運作，各急救責任醫院也緊急發電系統啟動，除電腦斷層、核磁共振等高耗電設施暫停操作外，其他急重症照護均正常運作。

在工業園區部分，經發局指出工業管線目前安全無災情傳出，初步統計高雄工業園區9個管理單位初步回復園區無災情，和發園區已復電但電力供應不穩，大發工業區部分廠區復電，另南科高雄園區有壓降及停電情形，部分廠商有啟動備援用電系統，目前以發電機正常供水中，將持續追蹤受影響廠商狀況。

台電說明，3日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

高雄目前已復電54萬戶，仍停電區域(行政區)：鼓山區、前金區、苓雅區、新興區、三民區、鹽埕區、梓官區、橋頭區、楠梓區、左營區、岡山區、仁武區、大社區、燕巢區、湖內區、阿蓮區、田寮區、茄萣區、永安區、彌陀區