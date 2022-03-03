國圖讀者最愛20大排行出爐　《被討厭的勇氣》居冠、理財圖書夯

▲《被討厭的勇氣》、《蔡康永的說話之道》包辦去年讀者最愛圖書的冠、亞軍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國家圖書館今（3日）發表110年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，其中從圖書借閱TOP 20排行榜發現，受到疫情影響，民眾嚮往心靈療癒成長，哲學類圖書一舉攻下5個名額，包括《被討厭的勇氣》、《蔡康永的說話之道》包辦冠亞軍，而在疫情期間民眾也熱中投資理財，有4本理財類圖數上榜，熱門程度前所未見。

國家圖書館今（3日）發表110年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，國家圖書館館長曾淑賢表示，顯然在疫情期間，民眾對心靈療癒書籍有高度需要，去年的年度讀者最愛圖書的TOP 20排行榜當中，長年來都是文學類書籍占據榜首局面，去年哲學類圖書就有5本，其中《被討厭的勇氣》、《蔡康永的說話之道》更是包辦冠、亞軍。

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▲去年讀者最愛圖書，投資理財類書籍也有4本入榜。（圖／記者許敏溶攝）

進一步分析發現，疫情期間民眾無法出門，也熱衷投資理財，曾淑賢表示，TOP 20排行榜中，共有《我45歲學存股，股利年領200萬》、《富爸爸，窮爸爸》等有4本理財類圖數上榜，熱門程度前所未見；另史地類圖書也有4本入榜，包括位居第三名的《不一樣的中國史》、《少年讀史記》。

此外，國圖也彙整過去10年間（101-110年）各類圖書排行榜「入榜超過5次以上」的圖書，其中《靈界的譯者》風靡10年，連續10年在榜；《哈利波特》神奇魔法與《蔡康永的說話之道》則入榜9次；《解憂雜貨店》熱力不減，連8年入榜；《快思慢想》、《正義》、《最後14堂星期二的課》則是經典不敗的作品，共入榜7次；歷史名師呂世浩《一場歷史的思辯之旅》連續在榜6年；嚴長壽《在世界地圖上找到自己》、人手一本的《被討厭的勇氣》，共上榜5次。