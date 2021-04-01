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疫情重創出版業！台灣新書量創20年新低　旅遊書暴跌7成

▲▼ 疫情重創出版業！台灣新書量創20年新低　旅遊書暴跌7成 。（圖／國家圖書館提供）

▲109年心靈勵志類圖書出版與銷售大躍升。（圖／國家圖書館提供）

記者崔至雲／台北報導

國家圖書館今（１日）指出，台灣的新書出版量連續3年下滑，2020年更是下探到20年來的新低點，僅出版3萬5,041種書，銷售額相較去年也減少了4.4億元；疫情也造成休閒旅遊圖書籍的出版量暴跌7成，反而是心理勵志類逆勢成長。

國家圖書館每年以受理申請ISBN暨CIP書目資料為基礎，發布統計報告供各界參考，期望與關注台灣出版發展的各界人士，共同為提升台灣出版能量與閱讀風氣努力。

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根據109年申請ISBN的統計數據，台灣新書出版量為35,041種，負成長4.81%，新書出版量來到20年來的新低點。就出版機構的出版量規模統計，109年申請ISBN出版機構中，有近九成新書出版量不超過10種，出版新書超過100種以上的出版機構不到一成，109年整體出版量下跌情況下，大型出版機構的出版量也趨於保守，108年有51家出版機構年出版量超過100種以上，在109年則減少為45家，對出版總量的下跌應有相當程度的影響。

▲▼ 疫情重創出版業！台灣新書量創20年新低　旅遊書暴跌7成 。（圖／國家圖書館提供）

▲出版業者為台灣出版產業加油。（圖／國家圖書館提供）

統計也發現，疫情影響生活的各層面，圖書出版與讀者閱讀取向，無可避免的也受到牽動，「休閒旅遊」首當其衝，下跌超過七成；在封閉及不安的氛圍中，人們為尋找安定心靈的力量，「心理勵志」類圖書成為閱讀的首選，出版量展現高成長率，也攻占各網路書店暢銷書排行榜。

調查也可看到，出版趨勢迎合社會脈動—「漫畫書」、「兒童讀物」及「教科書」連年成長；外文翻譯書占比也連年升高，109年出版新書中有9,549種圖書標示為翻譯圖書，占新書總數27.25%。近年來台灣出版量連年下跌，但翻譯書的占比有逐年上升趨勢。翻譯圖書的來源主要為日本，有5,212種（占54.58%），其次為美國及英國，分別占22.44%及8.28%。翻譯書占比最高的主題類型是「漫畫書」（2,457種，占25.73%）、「兒童讀物」（1,436種，占15.04%）、「小說」（1,149種，占12.03%）。

▲▼ 疫情重創出版業！台灣新書量創20年新低　旅遊書暴跌7成 。（圖／國家圖書館提供）

▲109年台灣圖書出版機構及出版量均呈現下跌。（圖／國家圖書館提供）

國家圖書館館長曾淑賢說明，從國圖所做的各項統計數據顯示，民眾的閱讀偏好與閱讀方式正在改變中，紙本書漸趨式微，電子書迅速成長，圖書出版從生產、行銷到閱讀推廣，都需因應時勢潮流改變營運模式，才能貼進民眾的閱讀需求。

曾淑賢指出，為健全出版產業環境，政府相關部門近年來以跨部門合作方式，推動各項積極措施，109年由文化部、教育部共同推動國立公共圖書館試辦「公共出借權」，展示政府尊重出版、鼓勵創作的決心。另外，讓出版界賦予重望的圖書免徵營業稅措施，也由文化部、教育部及國家圖書館共同合作，於109年完成相關法規修訂及執行作業規劃，自110年3月起正式實施，不論紙本書或電子書，凡具備ISBN/EISBN者，均可直接線上申請免徵營業稅，減輕圖書產業的營運負擔。

▲▼ 疫情重創出版業！台灣新書量創20年新低　旅遊書暴跌7成 。（圖／國家圖書館提供）

▲兒童讀物出版量連續三年上揚。（圖／國家圖書館提供）

時報出版董事長趙政岷也提到，出版轉型有其必要，出版社應仔細思考出版定位以及各個議題，反省是為作者做事，還是為讀者做事；是靠書店賣書，還是靠作者賣書；靠內容賣書，還是靠情緒賣書。而在分眾時代，做書只能做給要看書的人，並創造讀者與書的參與感。藉助藍海策略思考，尋求出版的未來發展。

誠品總經理李介修則說，圖書出版產業萎縮不僅是台灣問題，而圖書出版產業的競爭者是讀者時間，因此圖書產業真正議題是「產值整體滑落」，以及「重新定義閱讀」由靜態閱讀轉為動態碎片化閱讀；出版產業復甦應靠產業創新與政府扶持雙管齊下。圖書免稅幫助固守產業力，購書抵稅幫助提升閱讀力，若能讓兩項實施加起來，便能幫助台灣輸出軟實力、擴大文化影響力。

▲▼ 疫情重創出版業！台灣新書量創20年新低　旅遊書暴跌7成 。（圖／國家圖書館提供）

▲109年電子書的出版與閱讀迅速成長。（圖／國家圖書館提供）

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