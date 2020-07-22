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朝陽科大「論文被引用數」、「全文下載次數」　連8年私校第1

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▲朝陽科大在「論文被引用數」和「全文下載次數」等方面，連續8年私校科大第1。（圖／朝陽科大提供）

▲朝陽科大在「論文被引用數」和「全文下載次數」等方面，連續8年私校科大第1。（圖／朝陽科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

國家圖書館日前公布台灣各大學學術資源能量風貌最新調查結果，根據台灣博碩士論文知識加值系統收錄的118萬筆數據，台中市朝陽科技大學不論在「論文被引用數」、「書目被點閱總次數」及「全文下載次數」，連續8年蟬聯私立科大第1，領先全台私立技職校院，展現豐沛的學術影響力。

朝陽科大校長鄭道明指出，很高興朝陽的學術著作能被高度引用，代表研究生的學位論文具有學術價值，並廣受各界的重視與肯定，多年來朝陽致力推動電子化及資訊化，拓展論文的影響力，並鼓勵碩博士生授權開放電子全文，不但提高研究成果能見度，同時也充份展現朝陽學術研究之軟實力、競爭力及學研力。

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圖資長朱鴻棋表示，學位論文品質受到肯定，除了歸功於教授們用心指導研究生外，朝陽圖書館豐富的圖書資源，更是學子撰寫論文的強大後盾，館藏已累積超過59萬冊，電子書也超過101萬冊，滿足研究及學習的需求。

校方為了強化學子的知識力，圖書館特別成立百大專業經典圖書專區，典藏各學院教授推薦的專業書籍，透過這些經典有系統引導，得以一窺各學科領域之堂奧，此次獲得國家圖書館肯定，更顯示朝陽在論文授權公開的努力，以及學術論文品質的提升，未來將會持續努力深化論文質量，持續發揮學術影響力。

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