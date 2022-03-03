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疫情阻出門！電子書閱讀成風潮「逆勢飆增443萬冊」

▲▼國家圖書館今（3日）發表110年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告。（圖／記者許敏溶攝）

▲國家圖書館表示，電子書閱讀成為風潮，去年逆勢飆增443萬冊。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

去年受疫情影響，民眾減少出門次數，也使得國家圖書館進館總人次受到影響，根據國圖今（3日）公布最新報告，去年（2021年）進館總人次為5859萬人次，較前一年大減超過2成6，借閱總人次也減少330萬人次，降低14.86%，但民眾使用數位資源則逆勢飆漲，去年電子書借閱總冊數高達806萬冊，較前一年增加443萬冊，成長122%。

國家圖書館今（3日）發表110年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告，國家圖書館館長曾淑賢指出，去年（2021年）受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出機會，去年國圖進館總人次為5859萬人次，較前一年大減2110萬人次，相當減少26.47%，也導致去年總借閱人次為1890萬人次，也比前一年減少330萬人次，降低14.86%，借閱總冊數也減少1038萬冊，比前一年降低12.95%。

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▼國家圖書館館長曾淑賢。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼國家圖書館今（3日）發表110年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告。（圖／記者許敏溶攝）

不過，曾淑賢表示，雖然到館人次大減，全民累計辦證數上，去年全國共增加87萬名新讀者，成長4.73%，主因是圖書館實體服務雖然受到疫情影響，不願出門民眾為了使用國圖電子書資源而辦證，故因而申辦證件。

而上述人數也反映在去年圖書館線上服務的成長，曾淑賢指出，去年電子書借閱冊數達806萬冊，較前一年增加443萬冊，成長122.04%，是防疫期間民眾的首選閱讀資源，而且全國使用「圖書館網路資源」也增加2976萬次，成長5.66%，顯示民眾選擇透過虛擬到館方式來充實自我與自主學習。

若以性別來區分，曾淑賢表示，去年女性總借閱冊數達4209萬冊，佔總數的60.33%，比男性高出1441萬冊、約20.66%，顯示知性美人閱讀力更勝文青俊傑。

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