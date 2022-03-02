蔣萬安回應閃兵爭議！謝和弦急發「道歉聲明」　網一看照片笑了

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

謝和弦1日發文引述英國文學家喬治歐威爾（George Orwell）說法，並點出林昶佐、蔣萬安、林飛帆以及連勝文等4人，開酸「請自行洽詢國軍人才招募中心索取簡章。」引發熱議。對此，蔣萬安今（2日）受訪表示，他是因「腰椎間盤突出」才改服補充兵，而謝和弦稍早趕緊發出道歉聲明，不過內文卻放了多張蔣萬安健身重訓的照片，酸度破表。

謝和弦2日在臉書發出道歉聲明表示，針對昨天發文內容質疑蔣萬安是否有服兵役一事，稍早經當事人澄清是因嚴重疾病「腰椎間盤突出」才沒有服一般兵役，並強調若國家面臨危難，必會挺身而出、捍衛國家安全，「對此我100%相信，也請蔣委員保重龍體，切勿為了個人形象與粉絲想看帥照的心情，強忍劇烈疼痛，勉強自己做太過劇烈的運動，萬一造成舊疾復發，那就得不償失了。」

▲蔣萬安過去給人健康、熱愛運動的形象。（圖／記者楊詩益攝，下同）

不過謝和弦在看似正常的道歉文下方，卻附上多張蔣萬安進行健身、重訓、打球的照片，與他口中所稱「患有腰椎間盤突出」的說法似乎有些落差，讓不少網友看了紛紛笑回，「高級酸，我喜歡」、「太無情了」、「直接圖片說明一切」、「不愧是兵役檢驗機」、「這些動作好傷脊椎唷」、「道歉文好酸好好笑好喜歡」。

不過也有網友指出，「我也是椎間盤突出，而且有達到神經功能障礙的標準，最嚴重的時候會壓到腳的神經，痛到連走都沒辦法走，後來藉由民俗療法和復建才比較好轉，目前狀態是可以正常運動和重訓，只是想說椎間盤突出≠不能重訓，不要波及到其他椎間盤突出的患者，望周知」。

據了解，謝和弦1日晚間在臉書自稱是「兵役檢驗機阿扣謝和弦」，並引述英國文學家喬治歐威爾經典名言，「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」標記林昶佐、蔣萬安、林飛帆以及連勝文等4人，要求他們自行洽詢國軍人才招募中心索取簡章，或電洽0800-000-050免付費專線。

為此，蔣萬安2日說明，1999年，他在成功嶺參加末代大專集訓，2003年也在成功嶺服役，當時經過體檢判定「腰椎間盤突出」改服補充兵，也在拿到服役證明之後才出國唸書，這些都是可以查明的事實，他強調，自己雖反戰、支持和平，「但當國家面臨危難時，我一定會挺身而出，捍衛國家安全，盡我身為國民的義務。」

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