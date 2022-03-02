蔡政府駁「今日烏克蘭明日台灣」　他批：見到西方不願出兵就掩耳不聽

▲賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

烏俄戰爭讓不少人憂慮「今日烏克蘭，明日台灣」，但此說法被蔡政府反駁，甚至有人認為講這種話是「內奸」行為。對此，國民黨賴士葆表示，總統蔡英文2020年不斷用「今日香港，明日台灣」激發亡國感而拿到更多選票，但不要因為西方世界不願出兵這類蔡政府不想見到的結果，就掩耳不聽或不願承認。

賴士葆2日在臉書表示，2020選舉的時候蔡英文不斷用「今日香港，明日台灣」來激發台灣人的亡國感，她也因此得到更多的選票，操作抗中保台成為取之不盡的提款機。烏俄戰爭讓世界關注台海情勢，原因是兩岸與俄烏有太多的雷同，然而過去烏克蘭不停地向西方世界示好，想要加入北約、想要加入歐盟，戰爭爆發的時候沒有一個國家願意派兵相助。

賴士葆認為，蔡政府不要聽到「今日烏克蘭、明日台灣」的類比，就是因為西方世界不願意出兵是蔡政府不想見到的結果，但掩耳不聽或是不願意承認，不表示事情不存在或是不會發生。

話鋒一轉，賴士葆把砲口對向行政院長蘇貞昌。他表示，蘇貞昌說從未期待美國會派兵援助台灣，要靠自己，又說就算剩下一支掃帚也不投降，「很好，有骨氣。只是根據遠見最新公布的民調，20-29歲屬於役男的年齡層，超過7成不願意為台灣上戰場！這等同打蔡政府一個大臉。」

「蘇貞昌不期待美國會派兵援助台灣，不知道這是真心話嗎？」賴士葆又說，然而絕大多數的主流民意希望除了提供武器之外，美國也能夠出兵協防，這不是投降主義，唯有這樣的承諾才能遏止中共武統台灣。

賴士葆認為，這次在俄烏戰爭的時候，美國先後兩次派團來台只是重申台美關係堅若磐石，仍是戰略模糊的概念。不出兵協防，不管多少軍事援助和經濟制裁，結果就和烏克蘭一樣孤單應戰。至於蔡英文說台灣有海峽天險可恃，但一旦發生戰爭，相比地廣人稀的烏克蘭和地狹人稠的台灣，我們可能要付上更慘烈的代價。

「軍事侵略的行為應該被普世同聲譴責是無庸置疑的，然而每次邦交國斷交，以及俄烏的開戰，蔡政府都藉機痛斥在野黨與中共唱和，藉機抹黑在野黨，在內部找敵人來凝聚選票，這樣惡意的栽贓是應該被人民唾棄！」賴士葆批評，烏克蘭與全世界建交超過180個國家，戰爭臨到時只能孤軍奮戰，環顧台灣剩下寥寥可數的邦交國，台灣全島一命，執政黨為何一方面呼籲我們全國上下一致團結對外，另一方面又要發動側翼網軍不斷地抹黑在野黨來獲取其政治利益，這種隨時只考慮選票利益的政黨不應該被台灣人民所淘汰嗎？