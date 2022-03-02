中國繼續購買俄天然氣？　汪文斌：中俄雙方繼續正常貿易合作

▲中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯出兵烏克蘭，遭到美國等西方世界採取經濟制裁，包括供應歐洲最重要的「北溪2號」天然氣管道項目審批也被喊停。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，我們堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌強調，我們要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益，「中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。」

據了解，俄羅斯在北京冬奧期間和大陸簽下多份「中俄能源合作協議」，其中便包括中俄遠東天然氣購銷協議，這份協議是兩國簽署的第二份天然氣長期供應合約，經由「遠東管道」輸氣。該線路達產後，俄氣每年輸往中國的管道天然氣供應量將增加100億立方公尺，加上「西伯利亞力量」管道的輸氣量，屆時對華供氣總量將達到每年480億立方公尺。

然而，俄羅斯自開戰至今，已受到西方國家在各個領域的制裁，除經濟項目上的「SWIFT脫鉤」、能源供銷外，關閉領空禁俄航班進入、體育界及藝文界抵制，就連世界航運龍頭丹麥馬士基及瑞士地中海航運也禁止旗下貨船進出俄羅斯。