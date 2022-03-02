俄直升機突闖日本領空！　網見「1扯爆關鍵」狂抖：超挑釁

▲日本防衛省宣布，1台疑似俄羅斯直升機侵犯日本領空。（示意圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）
記者邱晟軒／綜合報導
烏俄戰火持續膠著，普丁的一舉一動牽動國際緊張神經。根據日本共同通訊社報導指出，日本防衛省今2日宣布，1架疑似為俄羅斯直升機侵犯了日本領空，引發外界關注。消息傳出後，就有台灣網友指出，俄羅斯直升機闖入的是領空，而非航空識別區，大驚直呼「扯爆！挑釁！」
根據日本共同通訊社報導指出，日本防衛省稍早前宣布，今天上午10點23分前後，1架疑似為俄羅斯直升機出現在北海道根室半島近海，侵犯了日本領空。航空自衛隊也立即出動一架戰機升空因應。
日本防衛省在官方推特發文表示，自2月以來，俄羅斯通過在鄂霍次克海等地的軍事演習，展示了東西方作戰的能力，以應對烏克蘭周邊軍隊的動向，在當前形勢下，俄羅斯在日本周邊海域和領空的侵犯活動加劇令人擔憂，我們將會採取一切預防措施和監視。
▲日本防衛省宣布，1台疑似俄羅斯直升機侵犯日本領空。（圖／翻攝推特ModJapan_jp）
針對俄羅斯直升機突闖日本領空的消息曝光後，立刻就引起批踢踢八卦板網友熱烈討論，「想開兩戰線？日本可不是烏克蘭阿」、「俄羅斯腦子壞掉了吧」、「 日本根本被看沒有，笑死」、「打日本，美國會出兵吧」、「俄羅斯開地圖炮？」
其中，有不少網友就點出俄機侵犯日本領空之嚴重性，「直升機沒什麼，問題是領空啊，這是侵略吧」、「關鍵字，領空」、「領空？12海里耶，太近了吧靠北」、「真的是領空耶，要打下來嗎」、「領空跟防空識別區差很多耶，真的是領空的話...日本還能吞下去我就服了」、「是領空耶，不是防空識別區耶，挑釁！扯爆」。
ロシアは２月以降、ウクライナ周辺における軍の動きと呼応する形で、オホーツク海等での演習等を通じ、東西に渡って活動し得る能力を誇示。今般の領空侵犯を含め、現下の情勢下において、我が国周辺海空域におけるロシアの活動の活発化は懸念すべきものであり、警戒監視に万全を期してまいります。 pic.twitter.com/QddrL47N1i— 防衛省・自衛隊 (@ModJapan_jp) March 2, 2022
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