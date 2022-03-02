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俄直升機突闖日本領空！　網見「1扯爆關鍵」狂抖：超挑釁

▲▼F-15J。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

▲日本防衛省宣布，1台疑似俄羅斯直升機侵犯日本領空。（示意圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

記者邱晟軒／綜合報導

烏俄戰火持續膠著，普丁的一舉一動牽動國際緊張神經。根據日本共同通訊社報導指出，日本防衛省今2日宣布，1架疑似為俄羅斯直升機侵犯了日本領空，引發外界關注。消息傳出後，就有台灣網友指出，俄羅斯直升機闖入的是領空，而非航空識別區，大驚直呼「扯爆！挑釁！」

根據日本共同通訊社報導指出，日本防衛省稍早前宣布，今天上午10點23分前後，1架疑似為俄羅斯直升機出現在北海道根室半島近海，侵犯了日本領空。航空自衛隊也立即出動一架戰機升空因應。

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日本防衛省在官方推特發文表示，自2月以來，俄羅斯通過在鄂霍次克海等地的軍事演習，展示了東西方作戰的能力，以應對烏克蘭周邊軍隊的動向，在當前形勢下，俄羅斯在日本周邊海域和領空的侵犯活動加劇令人擔憂，我們將會採取一切預防措施和監視。

▲▼日本防衛省宣布，1台疑似俄羅斯直升機侵犯日本領空。（圖／翻攝ModJapan_jp）

▲日本防衛省宣布，1台疑似俄羅斯直升機侵犯日本領空。（圖／翻攝推特ModJapan_jp）

針對俄羅斯直升機突闖日本領空的消息曝光後，立刻就引起批踢踢八卦板網友熱烈討論，「想開兩戰線？日本可不是烏克蘭阿」、「俄羅斯腦子壞掉了吧」、「 日本根本被看沒有，笑死」、「打日本，美國會出兵吧」、「俄羅斯開地圖炮？」

其中，有不少網友就點出俄機侵犯日本領空之嚴重性，「直升機沒什麼，問題是領空啊，這是侵略吧」、「關鍵字，領空」、「領空？12海里耶，太近了吧靠北」、「真的是領空耶，要打下來嗎」、「領空跟防空識別區差很多耶，真的是領空的話...日本還能吞下去我就服了」、「是領空耶，不是防空識別區耶，挑釁！扯爆」。

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