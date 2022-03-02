台南市備戰米其林指南再出擊！　黃偉哲號召全民推薦台南巷口小吃

▲為因應米其林指南必比登推薦項目，3月初於同一網路活動接續推出針對台南小吃、小食等之「巷口推薦」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應米其林指南必比登推薦項目，3月初於同一網路活動接續推出針對台南小吃、小食等之「巷口推薦」活動，號召全民上網登錄，推薦心目中讓本地人愛不釋口、觀光客驚豔的台南巷口街邊小吃、小店，並可對喜愛之小吃店家賞星，開放推薦賞星至3月25日截止，並將於成果發表記者會公佈網友們敲碗推薦店家。

台南市黃偉哲市長帶領市府團隊積極啟動一系列摘星行動，繼2021年底推出台南米其林占星嘉年華網路票選活動，鼓勵台南市各實力派美食選手報名參加網路評分票選，並呼籲全台民眾共同參與評分占星。黃偉哲市長表示，在米其林指南中，除了星級餐廳名單外，米其林餐盤餐廳、必比登推薦的餐廳與小吃都會收錄其中。台南的小吃不勝枚舉，來台南旅遊吃小吃是絕對不能遺漏的重要行程。市府團隊輔導業者備戰米其林，不分地區不分種類，希望透過整個活動，將台南大菜小吃皆向外推廣。在此拜託各位台南在地人或外地的台南美食愛好者，能夠上網分享推薦品嚐過台南小店，除了幫助各店家業者提高網路聲量，增加上榜機會，也能讓還沒吃過的國內外觀光客知道來台南肚子餓了上哪吃？大家一起為台南的餐飲業者進軍米其林、台南觀光齊聲加油。

觀旅局局長郭貞慧表示，必比登推薦名單是以新台幣1000元以下，能吃到優質的三道料理（不含飲料）之業者為對象，不論是小籠包、牛肉湯甚至夜市小吃等皆有機會上榜。台南美食的多樣化眾所皆知，不是只有傳統台菜等大菜更有多不勝數的美味小點。台南之武聖、大東、花園三大夜市更是被許多旅遊達人推薦為必遊夜市。這樣的巷口街邊小店，是注入台南美食之都之多元化及乘載傳統之重要色彩。也可謂推廣台南美食絕對不能遺漏的重要一環，更是米其林指南必比登潛力軍。在這裡要鼓勵大家上網推薦心目中代表性的小吃店家或夜市小攤等，讓國內外的觀光客以及米其林的秘密客都能認識並有機會一探這些道地台南味！

台南市政府觀光旅遊局表示，「巷口推薦」活動即日起至3月25日，只要至「台南米其林占星嘉年華」活動官網首頁最下方，點選「立即註冊推薦巷口小吃」，填入基本資料及簡易說明並上傳店家外觀照片，即可完成推薦。被推薦小吃店家將公佈於官網「巷口推薦」專欄接受全民賞星投票。每人可推薦一間以上店家，並且一日內可對不同店家投票賞星。活動分別設置推薦獎及投票獎，台幣千元以上獎項及普獎規劃中，其中最大推薦獎為市值七千元之台南台糖長榮酒店豪華雙人房平日住宿券!!獎項將於近日公布於活動官網，請大家把握機會，推薦者及投票民眾皆有機會獲獎！

「台南米其林占星嘉年華」活動系列之米其林評鑑業者輔導會也陸續舉辦中，第1場及第2場已於2022年1月24日及2月19日於台南福爾摩沙酒店、大員皇冠假日酒店舉辦，邀請美福大飯店米香餐廳主廚陳永華、吉兆割烹壽司主廚許文杰來與台南業者分享摘星經驗，兩場次皆備受業者好評。為了服務沒能親臨現場交流之台南業者，兩場次皆於官方臉書「台南美食典」同步直播，錯過前兩場次之業者或想要複習的朋友可以至「台南美食典」觀賞影片。後續之輔導會相關訊息將於「台南米其林占星嘉年華」活動官網公告，請欲報名之業者留意公告資訊。

活動官網也陸續將台南美食相關宣傳影片上架中，台南美食愛好者不分領域，活動特別邀請台南市最佳代言人黃偉哲市長及藝人小鐘-鐘昀呈、奧運國手方菀靈拍攝影片，透過影片帶路大家品嚐台南不可錯過的經典美食。不論是參與「台南米其林占星嘉年華」活動之業者，或是尚未報名之業者、一般民眾，皆歡迎至官網觀賞並協助分享影片於餐廳或個人之社群網站，讓大家跟著市長與小鐘、方菀靈吃遍台南！