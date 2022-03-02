台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

▲108新課綱的首屆學測2日放榜，台南市長榮中學應屆高三生數A滿級分，過半學生達國立大學標準。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

108新課綱的首屆學測2日放榜，台南市長榮中學應屆高三生數A滿級分，過半學生達國立大學標準，全校師生十分欣喜共仝慶賀。

因應新課綱，長榮中學中學部早於3年前積極改變教學策略與測驗方式，以提升學生學科素養能力。面對素養導向的課綱，學生們展現充足的準備而老師們則掌握了正確的方針，方能在放榜收穫良果，科科登頂。其中菁英班近半數同學成績在頂標之上，更有高達七成的學生超過前標，不僅如此全校過半學生達國立大學錄取標準，且不負眾望在公認近十年最難的「數學A」得到滿級分佳績。

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校長許德勝表示，今年是新課綱上路後的首屆大考，依照大考中心資料顯示，數學科是11年來最難，國文、英文、自然考科難度提升，具有鑑別度。長中學子的成績表現不僅維持科科登頂，數學A組更有滿級分表現，令人欣慰。菁英班全班同學都取得申請國立大學的資格，彰顯師生們在對應新課綱的努力用心及優異成效。恭喜高三同學的努力得到回報，也感謝高三導師及任課老師的辛勞，並希望每位畢業生都能如願錄取心目中的第一志願。未來長榮中學也將秉持志學為本，育德為根的引導方式，善誘同學成為新世界的知識份子，朝各自的理想邁進。也歡迎有志一同的學生與家長一起進入長中的大家庭