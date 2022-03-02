台南1800個工作機會現場媒合　首場3日開跑

▲台南就業中心為加速廠商及求職者更便利的進行媒合面試，3月開辧9場次徵才活動，提供逾1800個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應人力需求及轉職潮，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心為加速廠商及求職者更便利的進行媒合面試，3月開辧9場次徵才活動，提供逾1800個工作機會，日期分別在3月3日、7日、8日、9日、11日（2場）、18日、22日及23日計9場次，想參加面試的求職朋友不要錯過。

現場面試，首場時間為3月3日下午2點至4點，在仁德運動公園（台南市仁德區仁義路130號）進行現場媒合，計有永芳鐵鍊五金工廠、榮興工業、德氏科技、韶輝企業、廣吉食品、臺南紡織、坤慶實業、雷音電子、東信輕金屬、中崎皮革、萬國通路、創贏企業、聚巨豐企業、奇美食品、聯合再生能源、麥當勞、貫一興業、祥頂實業、台灣福興工業、品元國際等20家知名企業，提供各類工程師、助理人員、生管專員、工安人員、國貿人員、業務人員、會計、儲運人員、電機人員、品檢人員、技術員、包裝員、工務技術員、貨車司機、烘焙學徒等近500個職缺。

3月7至3月11日期間共5場次，分別由豐盟麵粉、三井資訊、可成科技、雷音電子、統一實業等公司在台南就業中心（台南市東區衛民街19號）進行單一廠商現場面試。18日由全一電子在安平工業區服務中心（台南市南區中華西路一段67號）徵才。23日預計再邀請14家公司於安南區公所（台南市安南區安中路二段308號）聯合徵才，預計也提供750個以上工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，除可選擇適合自己的職缺，並於現場立即面試，並瞭瞭更多公司的文化，對初試著來說，更是最佳的面試練習場，提昇面試功力。另當天活動將進行量測體溫、酒精消毒及參加的民眾實名制登記入場並戴好口罩。