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海底撈小遊戲「逆天49題」難度炸裂！網友這題全認輸：明明有看過

▲網友發文求助。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲網友發文求助。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

知名連鎖火鍋店「海底撈」以待客貼心、服務周到著稱，且還不時會推出一些小遊戲供排隊的客人打發時間。海底撈先前就曾推出「猜LOGO」、「猜角色名」的遊戲，客人只要答對即可免費獲得菜品，而近來有網友用餐時，發現題目更新了！變成要填答「人物名稱」，49道題目曝光後，明明大多是熟悉面孔，卻還是考倒大票網友。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「我就問，現在海底撈題目都這麼難嗎？」從他貼出的照片可見，這份題目寫著「入座用餐遊戲即結束，人物名稱『需無錯字寫上中文名』」，且必須是全名，例如大雄不能只寫大雄，要寫「野比大雄」。

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題目上還寫說，只要填對20格，就可兌換小瓶飲料；填對35格，可換大瓶飲料或半份血旺；若50格全寫出，則可兌換半份芝士豆腐、半份龍蝦沙拉風味丸、大白菜或金針菇四樣擇一。

海底撈。(圖／記者黃士原攝)

▲海底撈。(圖／記者黃士原攝）

題目曝光後，不少網友不禁直呼，「改考卷的店員也辛苦了」、「全都知道，但不知道名字」、「有一些看過，但真的想不起來」、「其中一題很壞，冷門到不行、最沒人氣的角色」、「只知道美羊羊」、「我竟然只知道田中太郎」、「吃個火鍋要寫這個也太難了吧」、「這個卡通人物題庫是海底撈從大海撈出來的對不對」。

還有網友數一數題目發現，「只有49題，怎麼填寫出50個」、「題目49個，如何答對50個」、「它只有49個題目要怎麼寫出50個答案」。但仔細看題目右下角會發現，最後一格的神祕角色是加分題，答對就有2分。

雖有不少人舉手投降，不過也有神人解答出48題。而空缺的那格，經記者詢問，海底撈店員也公布正解了！

第一排由左至右：溫蒂、艾莎、優格比爾、濱田正、胡尼克、卡爾·費迪遜、麥克華斯基
第二排由左至右：深海奏汰、七海建人、芙蘿菈、吹雪士郎、松崎亞美、星海光來、神無月環
第三排由左至右：西園寺羽京、場地圭介、雪城穗乃香、紅葉焰、桃園奈奈生、狗卷棘
第四排由左至右：金絲雀、席爾巴公主、金木研、蒂歐、千·威斯塔利亞、七海春歌、初音未來
第五排由左至右：薔薇、秋瀨或、赤司徵十郎、南夢芽、橘日向、艾蜜莉可、霍爾
第六排由左至右：蘋果奶奶、莎賓娜、黏黏公主、小不點、嘻巴嘻巴、飛行荷蘭人、風精靈吉布爾
第七排由左至右：星星蝶舞、美羊羊、波吉、大老闆、田中太郎、海參大哥凱文、小嗨同學（海底撈陪吃娃娃）

▼神人解出48題。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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