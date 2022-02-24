成人版妙麗搭捷運！解放襯衫「彈出渾圓酥胸」　本尊IG洩超狂身分

▲萬人朝聖「妙麗」搭捷運。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

激辣身材大放送！妙麗是《哈利波特》的女主角，想不到她竟現身於捷運，且還小露酥胸？性感的照片曝光後，吸引不少老司機們嗨喊，「從今天開始我要搭捷運，不開車了」、「道德在哪裡？IG、電話在哪裡」。其中，還有網友神出本尊IG，發現該張照片已經拍攝許久。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「要去霍格華茲？」從照片可見，留有一頭浪漫捲髮的妹子搭乘捷運時，雖記得戴口罩，但卻忘了將襯衫穿好，上頭還有著略為凌亂的領帶，渾圓酥胸「呼之欲出」。

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超惹火的男友視角曝光後，吸引萬人按讚朝聖，還有網友回應，「成人版妙麗」、「她一定是帶口罩喘不過氣，才解扣子的」、「學魔法嗎」、「華歌爾嗎」、「等我上車」、「去去衣服走」、「可惜沒遇到」、「月台入口在哪」、「最漂亮的風景」。

其中，就有網友神出本尊，原來搭捷運的妹子是留學英國的台灣學霸網美徐恩（Hannah），IG上擁有48.8萬名粉絲。該張「妙麗搭捷運」的照片，是徐恩在2020年10月所貼出的，而她平時也不吝在IG上分享火辣身材，讓人看了不禁臉紅心跳。

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