海底撈預虧193億創辦人張勇卸任CEO　43歲「最牛服務員」楊利娟接棒

▲海底撈進行人事異動，由43歲的「最牛服務員」楊利娟接下CEO一職。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海底撈2月21日公布2021年業績公告，公告稱，預期將於截至2021年12月31日止年度錄得淨虧損約38億元至45億元人民幣（約163.4億元至193.5億元新台幣）。海底撈昨（1）日也公布管理層人事異動，原海底撈CEO張勇卸任，繼任者為一路從服務員做到首席營運官的43歲「最牛服務員」楊利娟。

▲海底撈於港股上市 。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，楊利娟在海底撈從最普通的服務員起步，1998年接管簡陽海底撈第一家老店，成為店長。2018年，海底撈在港交所上市，楊利娟進入大眾視野。2021年5月，楊利娟曾以160億元人民幣的財富進入《2021胡潤全球白手起家女富豪榜》前50名。

海底撈的創辦人張勇曾創業三次未果，直至1994年，張勇發現小火鍋在成都很受歡迎，遂在四川簡陽開了第一間海底撈火鍋店，當時店內僅有4張桌子。張勇憑著與傳統大陸門市不同的服務精神，開創了「海底撈式服務」，大受消費者喜愛，將海底撈推向全國，登頂火鍋界一哥。

至於楊利娟則是從最基層的服務員做起，她在2012年全面掌管海底撈所有門市，也是在同一年，海底撈在新加坡開設首間海外門市，並於2013年進軍美國。據了解，楊利娟是海底撈四大創始人之外、少數持股的高管之一。海底撈董事長、創始人之一的

張勇於2018年帶著時任海底撈首席營運官的楊利娟敲響港交所的銅鑼，海底撈在聯交所主板掛牌上市。

海底撈在2021年受快速擴張及新冠肺炎疫情影響，2021年11月5日，海底撈在香港聯交所發布公告表示，將於2021年12月31日前，逐步關停300家左右經營未達預期門市，部分門市將暫時休整、擇機重開，休整週期最長不超過兩年。

同時，海底撈也宣布由楊利娟負責「啄木鳥計劃」，持續關注經營業績不佳門市，包括海外門市在內，果斷採取整合方案。

根據公告，海底撈委任楊利娟為CEO，負責掌握集團的管理及戰略發展，並持續推動「啄木鳥計劃」。張勇卸任CEO後，將繼續擔任海底撈董事會主席及執行董事。除「最牛服務員」楊利娟出任CEO，海底撈還公布由36歲的李瑜和38歲的王金平，分別出任海底撈大陸地區首席營運官和港澳台及海外地區首席營運官。