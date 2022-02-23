雨彈狂炸！全台4水庫「卻裝不到一半」　網揭2關鍵：你一定北部人

▲全台各縣市1、2月降雨一覽表。點圖可放大。（圖／氣象局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《雨神同行！今年「這1縣市」只放晴一天 2022降雨天數排行出爐》，中央氣象局昨公布各縣市的降雨一覽表，吸引網友熱議。不過，就有網友好奇詢問，這幾天明明很少看到太陽露臉，為什麼還有幾個水庫的蓄水量超低？貼文引發討論，其中就有不少人點出關鍵。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到全台多個縣市都在下雨，為什麼還有3個水庫的蓄水量特別低？從他貼出的照片可見，那是「台灣水庫即時水情」的網站，台中石岡壩的蓄水量占整體的20.4%、嘉義仁義潭水庫47%、台南白河水庫30.6%、嘉南一帶的曾文水庫則是49.6%，這4個水庫都未達整體一半。

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▲有4個水庫蓄水量未達整體一半。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

貼文曝光後，不少網友指出2關鍵原因，「因為沒下在集水區」、「下雨跟下在集水區，不是不一樣嗎」、「因為下錯地方啊！下在水庫集水區才有用」、「一日下滿曾文，台灣也沉下了一半了」、「你知道曾文水庫是其他水庫的幾倍大嗎」、「這幾天如果下好下滿曾文水庫，大概我們都要搭船上下班了」、「你知道曾文的容量多大嗎？這點雨就想灌飽」。

還有網友貼出氣象局公布的降雨一覽表，笑回「你一定是北部人，才會覺得全台都在下雨」、「全台？你484誤會了啥」、「全台下雨？恆春人表示：都忘記上次下雨是何時了」、「你的全台是北北基嗎」、「誰跟你全台灣都在下雨」。

▼臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）