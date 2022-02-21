海底撈預告由盈轉虧！疫情重創業績「虧損恐達近200億元」

▲位於北京三里屯的海底撈門市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

跨國連鎖火鍋品牌「海底撈」21日在港交所發出盈利警告，預期去年業績由盈轉虧，預計錄得凈虧損約人民幣38億元至人民幣45億元（約新台幣167億元至198億元）。對於虧損原因，海底撈指出，與去年超過300間餐廳關閉，以及全球疫情爆發導致的業績下滑有關。

海底撈在公告中表示，預期將於截至2021年12月31日止年度錄得淨虧損約人民幣38億元至人民幣45億元。對比2020年收入約為人民幣286億元，集團2021年收入預計超過人民幣400億元，增長超過40%。

海底撈提到，預期虧損主要歸因於2021年300多家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約人民幣33億元至人民幣39億元；以及全球持續變化和反覆的疫情，2020年、2021年門店網絡快速擴張以及公司內部管理問題等對海底撈餐廳經營狀況帶來的衝擊。

海底撈強調，特別是在2021年下半年，集團的餐廳運營受到全球區域性的疫情爆發和公共衛生管控措施的顯著影響，導致海底撈餐廳2021年下半年的經營業績較2020年同期相比出現下滑。海外門店2021年出現虧損加劇的情況。

海底撈還說，集團一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響。為提升集團營運表現，公司於2021年11月推行「啄木鳥計劃」，由執行董事兼副首席執行官楊利娟領導。集團亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

▼海底撈在港上市。（圖／CFP）

