快訊／外交部公布賑濟烏克蘭專戶　今起接受捐款、線上刷卡也可以

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，身兼民進黨主席的總統蔡英文2日在中常會表示，待賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶成立後，她和副總統賴清德、行政院長蘇貞昌將捐出1個月所得，呼籲國人同胞響應行動。外交部說明，財團法人賑災基金會已成立賑濟烏克蘭專戶，該專戶自3月2日起接受ATM 、銀行轉帳，自3月3日起可接受線上刷卡匯款，為期1個月。

蔡英文表示，台灣身為全球夥伴的一員沒有缺席，全力支援烏克蘭，除了經濟制裁俄羅斯外，也啟動對烏克蘭的人道救援行動，外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，專戶成立後，她和賴清德、蘇貞昌將分別捐出1個月所得，期盼國人同胞和黨公職夥伴可以全力響應這項行動，堅定向世界表達：台灣和烏克蘭站在一起，也和民主自由站在一起。

外交部說明，為結合政府及民間力量協助烏克蘭難民，因此透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，並依據公益勸募許可辦法規定，於2日完成遞件申請，經衛生福利部同日審核通過。該專戶自3月2日起接受ATM 、銀行轉帳，自3月3日起可接受線上刷卡匯款，為期1個月，歡迎國人發揮人飢己飢、人溺己溺的精神踴躍捐款。

外交部說明，已責成駐波蘭代表處與波蘭政府及其指定的非政府組織連繫，將台灣人民的溫暖愛心捐款儘速送達，以提供烏克蘭難民最及時的幫助。

賑災基金會的烏克蘭專戶資訊如下：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（銀行代碼005）

銀行帳號：102-005-124-619



▲烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府大樓遭嚴重砲擊。（圖／路透）