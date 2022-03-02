俄網遭駭客頻發攻擊　俄媒爆：政府準備啟動Runet內網切斷全球網路

▲全球駭客加入烏俄衝突，另闢「網路」戰場攻擊俄羅斯。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

烏俄衝突爆發後，俄羅斯的網路頻繁遭到駭客攻擊，全球最大駭客組織「匿名者」（Anonymous）甚至透過推特宣布，正式向俄政府展開「網路戰爭」。對此，俄媒爆料，政府已做好啓用內網系統的準備，「未來幾天內，俄羅斯可能與全球網路斷線。」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯《消息報》（Izvestia）報導，俄羅斯政府準備啓動國內「區域網路」（Runet），以應付網路威脅。俄聯邦消費者權益保護和公益監督局稱，目前正在與國家電腦事故協調中心進行協調，以應對駭客對關鍵資訊基礎設施的攻擊，並做好啓用Runet的準備。

據了解，Runet是俄羅斯基於國家網路安全而搭建的可斷開全球網路「區域網路」系統。俄總統普丁在2019年5月曾簽署《網路主權法》，根據這項法律，俄羅斯網路基礎設備將逐步擺脫對境外網路的依賴，尤其在遭遇外來攻擊時，俄羅斯可藉此獨立運行國內網路。

俄羅斯相關部門曾多次進行過網路斷網測試，已具備一定程度的效果。俄羅斯相關人士認為，在社群媒體影響力和網路攻擊日益增加的背景下，建立「主權網路」是必要實施的應對措施。