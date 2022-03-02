普丁最新露面「霸氣全沒」眼神死　網友驚：俄軍情勢不妙了

▲普丁3月1日露面，被外界形容略顯疲態。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏俄衝突邁入第7天，戰情陷入膠著。據傳，俄羅斯總統普丁以為能夠速戰速決，一切將在1至4天內結束，對於入侵烏克蘭進度不如預期相當憤怒。他1日與聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）會面的照片一出，也被網友形容霸氣全無、眼神呆滯，完全藏不住疲態，俄軍情勢與壓力「全寫在臉上」。

▲普丁3月1日會面聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁2月與法國總統馬克宏會談，相隔4公尺長桌，成為迷因圖素材。（圖／路透）

根據克里姆林宮釋出的最新照片，普丁與別格洛夫會談時，分別坐在一張小方桌的兩端，但即使在鏡頭前，他的表情都非常凝重且無神。

推特網友們紛紛表示，「普丁看起來不太好，他的臉色蒼白又浮腫。」也有人指出，近幾個月以來，普丁和幕僚或他國領袖會面時，座位距離都相隔非常遙遠，避免感染新冠肺炎，如今卻和別格洛夫坐得非常近，「這代表什麼意思？」

▲普丁眼神鋒利、自信霸氣的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁2月24發表全國演說，宣布出兵烏克蘭。（圖／路透）

俄軍猛烈攻擊，卻遭遇烏軍及武裝公民的頑強抵抗。美國衛星圖像公司Maxar於1日拍到，俄軍車隊綿延長達64公里，已經挺進烏克蘭首都基輔西北方約40公里處，但過去24小時前進速度極緩。消息指出，俄軍可能正在等待整裝，不過美國資深國防官員認為，俄軍可能遭遇油料和食物嚴重短缺的問題。



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