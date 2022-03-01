【汰除惡劣法官】汰除不適任司法官牛步　《法官法》有修法空間

▲《法官法》仍有修法的空間。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

《法官法》施行10年來，雖2年多前經歷修法，目標以司法官身分保障作為提高裁判品質的方法。但10年來，除了因捲入刑案遭撤職、免職的司法官以外，僅有7位法官是因私德遭轉職，更沒有任何法官因裁判品質丟官。可見《法官法》汰除不適任司法官，仍有修法精進的空間。

人民不信任司法、對司法的信賴度始終無法獲得長足的提升，原因就在於「裁判品質」；若裁判品質優良，人民信服裁判，司法信賴度當然提升；反之，則人民不信任司法。不過法官的裁判品質攸關「審判獨立」的內涵，在司法行政監督的角度來看，當然會希望減少裁判錯誤的出現；但若司法行政監督干涉太多，就會影響到法官的法律見解，踩到「審判獨立」的紅線。

因此《法官法》中汰除不適任司法官的「法官評鑑機制」，如何能公正、有效的評鑑，就成為操作極為困難的機制。《法官法》於2011年7月公布，但外界普遍認為成效不彰，過苛的程序及要件造成實務上懲戒、淘汰不適任司法官的困難重重，被批評「官官相護」。因之2年多前修法時，民間就有不少的意見，要求「評鑑委員明文納入非法律人」、「加重首長問責」等等，可惜最後仍未被納入修法。

司法院日前發函「裁判品質提升方案」與「裁判書研閱功能操作說明」給各級法院，名義上說要「提升裁判品質」，但卻遭基層法官群起質疑侵害司法獨立的精神。司法院祕書長林輝煌甚至親上火線回應法官提問，結果卻收到反效果，並未引起基層法官認同。本起事件在司法行政監督角度來看，《法官法》因修法不夠完整，提升裁判品質有限、淘汰不適任司法官的速度緩慢，問題仍未解決持續發酵中……可見《法官法》仍有修法精進的空間。

▼司法院秘書長林輝煌親自上法官論壇，解釋抽查判決書政策。（圖／記者林敬旻攝）