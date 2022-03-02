南部便當店「35元爽嗑5菜1湯」　隱藏吃法曝光！網驚：有發票

▲還有開發票。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友月底吃土，結果意外發現便當店的隱藏版吃法，5菜1湯加上飯和飲料，居然只要35元，比手搖飲還便宜。對此，許多網友立刻手刀筆記，也忍不住驚呼，「老闆真的有在賺嗎？」

女網友在Dcard提到，這是之前月底吃土，無意間發現的隱藏吃法，「小南好像台南、高雄都有連鎖的樣子，我吃的是善化的。35元可以吃到撐真的很猛。」

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她表示，便當店一整套就是4菜1湯外加紅茶，「菜脯可以看個人斟酌要不要加，加完就5菜了，然後內用飲料、白飯、湯都可以無限續，因為疫情期間儘量都外帶，不然以前一定內用爽吃，不用整理垃圾又有冷氣吹。」

▲35元真的超佛。（圖／翻攝自Dcard）

從照片中可見，便當中放有滿滿白飯，配菜則有高麗菜、菠菜、素雞、炒粉絲及菜脯，原po笑說，「個人是有吃飯就好，不會特別想吃肉，菜脯可以免費自己加，我覺得下飯所以每次都加爆。」

不少網友看完，都覺得老闆太佛心，紛紛回應「而且還有開發票，老闆到底賺什麼」、「善化小南應該是全省小南裡面最佛的一間」、「太便宜了吧，好誇張」、「麻豆的小南好像沒那麼便宜欸」、「這太讚了吧！愛爆欸！那我可以再加錢點一點肉嗎」、「老闆是做慈善事業吧」、「有發票好評」。