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生產「剪會陰、縫合」全都看　她憂老公有陰影！網安慰：更親密了

▲▼生產,新生兒,產房。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲產房通常會讓先生進入，陪伴妻子一起迎接新生兒。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃品臻／綜合報導

準爸爸在產房見證老婆生產全程，是否會留下陰影呢？有網友苦惱發文表示，生產過程老公全程陪在身邊，醫生「動刀」也全都看在眼裡，很擔心老公會留下陰影或介意，網友們見此都紛紛獻上安慰表示，「他很愛你的」、「關係更親密了」。

一名女網友在Dcard以「老公生產看全程」為題發文表示，最近剛生產完，卻覺得很憂鬱，因為生產時叫老公不要看，但他還是看完全程，甚至醫生「剪會陰跟縫合」都看了。

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原PO憂慮地表示，因為有點難產，生到後面已無意識，也沒空管老公站在哪，而老公的職業曾看過跳樓腦漿溢出、自殺現場等，因此覺得沒什麼，反倒是很心疼原PO。她說，「寶寶出來的時候他有掉眼淚，他知道我半昏迷，也沒力了，但寶寶出來那刻他沒先去看寶寶，有摸摸我的頭，看我沒事才走去看寶寶，但我很介意他看全程，寶寶出來、胎盤掉出等，很難想像不會有陰影或介意，想到就很難過，還在坐月子也睡不著。」

▲▼原PO很擔心老公看完生產全程心裡會產生陰影。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO很擔心老公看完生產全程心裡會產生陰影。（圖／翻攝自Dcard）

對此網友們紛紛為原PO獻上安慰，認為原PO不需要擔心，「別這樣想，你們的關係其實更親密了」、「不用擔心這個，他工作都看習慣了，他的行為真的愛妳，恭喜你當媽媽囉，有個呵護你的另一半值得開心」、「我覺得他是想陪伴妳欸，不想讓妳有孤單奮鬥的感覺，然後寶寶一生出來先去看妳，真的好暖」、「我是三寶爸，三個寶寶的出生過程我都全程參與還錄影拍照，完全沒有陰影，而且我更愛我老婆，所以你放心」、「你老公人很好啊，真正愛你的不會覺得你噁心，反而會心疼你」。

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