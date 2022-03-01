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「有時騷是誇獎」盜正妹夜騎照貼Dcard還亂留言　金門男下場慘

飛輪,健身房,腳踏車。（圖／達志／示意圖）

▲徐姓男子盜用正妹背影照po網，說女生騷「有時候是一種誇獎。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

金門徐姓男子去年盜用1名台北市黃姓正妹的夜騎背影照，以第一人稱的口吻在論壇Dcard發文，稱有「底迪」看到她就尖叫，還回應網友「何不直接當腳踏車讓我騎呢？」、「說女生騷就像男生被說色一樣，有時候是一種誇獎」，黃女得知後提告，台北地檢署認為徐男冒名po文足以損害黃女名譽，1日依違反《個資法》、加重誹謗等罪起訴。

黃姓正妹在臉書上有不少追蹤粉絲，2021年7月1日，她在臉書上貼了1張穿著運動背心、瑜珈褲，和友人到台北河濱公園夜騎腳踏車的背影照，這張體態勻稱的清新照片，隔沒幾天就被人po到Dcard西斯版，引起不少人關注。

這篇Dcard文章是以「琳琳」名義在7月6日發布，「晚上好姐妹約出來騎腳踏車，利用這段時間比較沒人的時間透透氣，騎到一半有兩個應該是去散步的底迪，一直在那變尖叫，一看就知道是太無聊在鬧，所以連頭都沒有轉。」

「正經一點來要賴，看得順眼聊得來的，搞不好還可以讓我無聊時有人聊色色滿足一下呢。以下一定有人報名可以，跟一個連高矮胖都不知道的陌生人聊，還真燃不起我的fu」，琳琳還回覆網友討論「你何不直接當腳踏車讓我騎呢？」「說女生騷就像男生被說色一樣，有時候是一種誇獎」，「今天約騎沒約跑」。

黃女的友人馬上就認出這張背影照主角，黃女得知被盜用照片，委託律師提告，檢警查出「琳琳」真實身分是住在金門的徐男，同樣也追蹤黃女，但2人實際上不認識，雙方調解不成，檢察官認為徐男盜用照片，讓網友誤認是黃女本人po文，損害黃女社會及人格評價，因此依違反《個人資料保護法》、加重誹謗等罪起訴。

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