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社會 社會焦點 保障人權

2男桃園開車到新社賞櫻...回程沒油也都沒帶錢包　警千元助回家

▲2名男子從桃園飆車南下到新社賞櫻，回程竟然發現都沒帶錢包加油。（圖／警方提供）

▲2名男子從桃園飆車南下到新社賞櫻，回程要加油竟然發現都沒帶錢包。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

住在桃園市的25歲謝姓男子利用228連假最後一天，興沖沖開車載著男同事南下台中市新社區賞櫻，傍晚要回程時發現沒油了，謝男忘了帶錢包，更巧的是，連同事也沒有帶，2人硬著頭皮請求警方協助，東勢警分局新社分駐所警員陳浩霖到場一查，對謝男家庭狀況如數家珍，原來謝男雖在桃園工作，但老家在新社，陳員自掏腰包1千元，讓他們開得了車，不過對這2名男子竟然都沒帶錢就出遠門，覺得不可思議。

東勢警分局新社分駐所昨天下午5點多獲報，中和街的一間便利商店內有2名男子需要協助，警員陳浩霖到場後得知，謝男載著同事從桃園市到新社區賞櫻，正要返回桃園時，發現汽油快要沒了，要前往加油站時才發現自己忘了帶錢包，而且連同事也沒帶，一時之間不知如何是好，於是尋求警方協助。

陳浩霖平常落實勤區人口查察，熟悉治安動態，雖然沒有見過謝男，但一得知謝男全名後，如數家珍的說出謝男的家庭狀況，令謝男大感訝異「你怎麼知道？」

陳員基於關懷勤區之情，自掏腰包1000元給謝男去加油，謝男再三感謝，順利回到桃園後立即將匯款歸還油錢。

陳員覺得出門在外，難免有所不便，但2個男子開車出遠門，竟然都沒有帶錢包，令人覺得現在年輕人到底在想什麼？讓人感到好氣又好笑。

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