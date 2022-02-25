228連假踏青好所在　中壢莒光公園空品淨區賞櫻去

▲228連假踏青好所在，中壢莒光公園賞櫻去。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

明日起228連假到來，正逢櫻花盛開季節，位於中壢普強里的莒光環保公園櫻花盛開爆棚，成為近來最夯打卡熱門景點。公園景色優美的主因，原來是榮獲環保署辦理「2021年度空氣品質淨化區執行或推動認養績優單位」殊貢獻獎，在里長江長榮的號召帶領下，一群無私奉獻的環保尖兵共同維護的成果。





市府環保局表示，已連續6年獲獎的普強里辦公處認養莒光公園，45位志工在園區內種植200棵不同品種櫻花樹，在普強里里長及里民們悉心照料下，園內櫻花炸開美不勝收，成為2021年中壢賞櫻景點熱搜第一名，公園內特色規劃蘊含環保巧思，利用園區內修剪下來的樹枝木頭製作麋鹿、設置雨水收集澆灌系統、製作落葉堆肥、更回收機車廢棄電池與太陽能光電板結合運用作為涼亭夜晚照明設備等，處處可見資源回收再利用成效，成為桃園市空氣品質淨化區優良認養單位的領頭羊。

環保局表示，該局不遺餘力地推動空氣品質淨化區設置及認養作業，已連續4年榮獲行政院環境保護署「空氣品質淨化區執行或推動認養績優單位」殊榮。桃園市除莒光環保公園外，另有4處同樣獲得環保署的肯定，分別為南崁溪人工溼地綠化園區，由蘆竹區錦興里水環境巡守隊與永豐餘工業用紙股份有限公司桃園廠所認養；中園路環保公園由桃園私立中壢工業區聯合幼兒園認養；龍岡森林環保公園由中壢區龍岡里辦公處認養；藝術環保公園由中壢區永福里與金像電子所認養，在在都是市民朋友在假日或連續假期踏青的好去處。