國軍三階段作戰曝光　邱國正：「民眾求生避難手冊」今起發放

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

俄羅斯武力全面入侵烏克蘭，我國防部24日通告三軍各部隊，即日起三軍各部隊的正、副主官不得同時離營。針對是否會升級戰備狀態，國防部長邱國正今（1日）在立法院備詢時回應，有分戰備、應急、全面作戰三階段；國防部已製作好「民眾求生避難手冊」，於今天起發給各部會及地方政府。

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時指出，俄烏爆發二戰以來歐陸最大規模軍事行動後，美國前總統川普、日本前首相安倍晉三都提出警訊，台灣方面對於此次情勢的評估，是否比1996年更嚴峻？

邱國正回應，各國很多學者專家對當前情勢的論述，都有立論基礎，他都肯定；但國防部有自己的專案小組，不分晝夜掌握情勢，並提出應對。他說，國軍建軍多年，準備的就是備戰，國外給的警惕是壓力，但也是助力，國軍會更加勤奮整備訓練。

至於戰備是否升級？邱國正回應，有分三階段「戰備整備階段」、「應急作戰階段」及「全面作戰階段」，這個是看狀況來設定，目前為止，裡面有所強化，還沒提升戰備層級，還沒進到「應急作戰階段」。

去年10月底，邱國正在立院備詢時，被問到全民防衛動員署將於今年1月成立，屆時是否會製作求生手冊，告訴一般民眾當戰爭發生時該如何求生及避難，當時他表示手冊會在今年3月完成。對此，民眾黨立委蔡壁如今質詢時特別追蹤手冊製作進度。

邱國正也回應，全民國防手冊已於3月1日開始發放，會陸續給各部會及地方政府。他說，這本手冊是個範本，會因各地方的不同，由地方政府去填寫資料，已如期上路。