雲林茂谷柑晚熟失買氣　縣府媒合助銷85公噸

▲荷苞村長鄭連松表示，紙箱、肥料、農藥都漲價，讓農民都快吃不消，看到滿園尚未採收的茂谷柑，真的是欲哭無淚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣茂谷柑品質佳，以往大多在農曆年前銷售一空，今年受氣候影響，部分地區產期延至春節後成熟，已過了年前送禮時機而滯銷。雲林縣政府繼上週媒合企業聯合採購超過約6千斤，今(1)日再媒合善心人士認購3萬斤，贈送縣內弱勢團體及長青食堂品嘗，統計今年共已媒合銷售超過1萬3千箱，超過85公噸茂谷柑。

今日上午，縣長張麗善前往古坑鄉荷包生產合作社瞭解茂谷柑的出貨情形，並向農民說明縣府的促銷策略及管道，也關心農民採收狀況。古坑鄉長沈勝騰表示，感謝張縣長媒合善心人士採購古坑茂谷柑，這些茂谷柑雖然較晚熟，但風味不受影響。

▲雲林縣政府繼上週媒合企業聯合採購超過約6千斤，今日再媒合善心人士認購3萬斤，贈送縣內弱勢團體及長青食堂品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

荷苞村長鄭連松表示，紙箱、肥料、農藥都漲價，讓農民都快吃不消，看到滿園尚未採收的茂谷柑，真的是欲哭無淚，感謝縣長、縣府及各單位協助促銷，希望各企業團體、善心人士能多採購，讓果農能夠保有基本收益，為明年的種植做準備。

農業處長吳芳銘說，年前媒合銷售茂谷柑超過50公噸，年後因物價上漲及需求減少，市場買氣偏低，另因低溫晚熟，尚有部分果品未銷售，縣府除透過便利商店及線上團購系統協助銷售，並持續媒合團膳等單位採購，更透過各種管道媒合，包含健豪印刷公司訂購1000箱、宗緯工業股份有限公司360箱、佳大電子153箱、鄭醫師115箱、善心人士1610箱、明碁材料63箱，另外，也媒合團膳及食品公司，如梅景公司等採購超過1萬斤，累計至今，共已媒合銷售1萬3027箱，超過85公噸。

▲雲林縣茂谷柑品質佳，以往大多在農曆年前銷售一空，今年受氣候影響，部分地區產期延至春節後成熟，已過了年前送禮時機而滯銷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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