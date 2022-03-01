小三持菜刀「巷口伏擊」　已婚男胸口被砍送醫不治！她自殘獲救

▲女子在巷口持菜刀埋伏呂姓男子，持刀砍殺對方胸口。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市文山區萬盛街一處巷弄內，1名男子遭女友持菜刀砍殺，造成胸口有刀傷倒臥血泊，女友則是殺害男子後精神不穩定，持砍人的菜刀自殘，最後警方到場將2人送往醫院救治，最後男子送醫搶救不治。

警方調查，1日下午2時許，57歲的呂姓男子，疑因與1名28歲的曾姓女子有感情糾紛，女子竟持菜刀埋伏，趁呂姓男子出現時持刀追砍對方，造成呂男胸口刀傷，呂男妻子到場痛哭失聲。

警方事後到場，發現被砍的男子胸口中刀，當場沒有呼吸心跳，緊急送往萬芳醫院搶救，但最後則仍然宣告不治，而曾姓女友則是因情緒激動持刀往自己胸口、手腕砍殺數刀，目前警方也將曾女送往台大醫院救治。

據了解，呂姓男子因與砍人的曾姓女子有感情糾紛，所以曾女心生不滿，竟持菜刀至呂男家附近埋伏，最後朝呂男胸口砍殺後自殘，呂姓妻子聞訊趕往現場，並前往醫院關心丈夫傷勢，但呂男經搶救仍宣告不治。

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