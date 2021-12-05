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死囚王鴻偉追愛不成砍女176刀　21年不槍決全靠「撒幣戰術」拖延

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

淡水建商小開王鴻偉，2000年間駕駛爸爸買的賓士轎車，想送心儀女子張雅玲上班遭拒絕，竟將對方撞昏後搬至後車廂內，再持西瓜刀狂砍張女176刀致死，張女遺體被發現時下體赤裸、脖子只剩薄薄一層後頸皮膚相連，經7度更審王鴻偉遭判死刑確定，案發21年後靠撒幣戰術仍未執行槍決；榮譽教誨師黃明鎮於Podcast節目《我在案發現場》說王男就是被寵壞的富家子，甚至希望能帶蘋果到獄中給他吃，宛如討糖的孩子一般。

淡水小鎮巷弄內2000年9月26日凌晨6點多突然傳來一聲巨響，鄰居打開窗戶探頭查看，發現是巷子口發生了車禍，但倒地的清秀女子卻被男駕駛塞進賓士轎車後車廂中，準備開車離去前，見女子一隻手還伸出車廂外，駕駛看似擔心會被路人側目，再次下車把手塞進車廂內才開車離去。

是車禍還是擄人案件？有多名鄰居目睹全程，警方起初接獲車禍報案趕抵現場，卻發現人、車早就消失，地上只剩下2個便當、1雙拖鞋以及1個小的女用黑色皮包。一位女子著急地向警察聲稱「被帶走的是我妹妹，20歲的張雅玲！」經釐清後得知，張雅玲當時正要出門上班，胞姊聽到聲響下樓查看，驚覺地上遺落的物品都是妹妹所有，並懷疑擄人的正追求著妹妹的小開王鴻偉。

▼張雅玲眉清目秀，2位胞姊及父親都相當疼愛她。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於有鄰居抄下涉嫌擄人的賓士轎車車號，淡水警方動員所有線上警力展開追查，並依車號追查到王家，王家說賓士車都是25歲王鴻偉在駕駛，但他恰巧不在屋內，打電話也連繫不上。就在偵辦一籌莫展之際，9時許淡水商工路傳來了一起死亡案，割草工人在草叢堆內發現一名下半身赤裸的女屍，儘管兩案報案地點距4公里，但仍讓追緝中的警方有了不好的聯想。

鑑識小組發現這名女屍臉部容貌被砍得難以辨認、頸椎幾乎遭砍斷，只剩下後頸部皮膚仍相連，細數全身上下共有176處的刀傷，屍體雙手外張，兩腳呈現屈膝狀倒臥草叢。張父以及姐姐到場一看差點昏厥，透過衣著他們仍一眼認出死者就是張雅玲，姐姐回想起雅玲曾說過「如果有一天我發生了事情，一定是王鴻偉做的」，並說相當害怕王鴻偉會對她怎麼樣，希望警方積極追查。

▼父親一見張雅玲屍體難忍眼淚，靠在女兒肩膀上嚎啕大哭。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

消失的涉嫌人王鴻偉，他的父親是淡水的一名建商，自幼家境優渥，高職畢業並退伍後，繼續就讀工專夜間部，父親還體貼他購買了一台白色賓士轎車供其代步，就在警方循線追緝時，他主動與家人到了警局，並稱「我是出門運動」、「賓士車前一晚就被偷了」，員警當時見他神情鎮定，不太像是說謊，但鑑識人員卻察覺出了異樣。

負責採證的鑑識小組先是觀察到王鴻偉的運動鞋側邊有血水痕跡，是以水清洗血跡後，所留下微微的血水痕，依此推斷王男手上可能也會留下跡證，於是剪下他的指甲，並採集手指頭棉棒檢體，竟在10隻指頭內都驗出血跡反應。加上停車場監視器拍下，當日一早將賓士車開出停車場的就是王鴻偉，無力狡辯下他下午才寫了一封自白書，坦承犯案。

▼鑑識人員採集賓士車後車廂內跡證。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

王鴻偉聲稱，他與張女是8月認識的，又外出約會過幾次，因此對她產生好感，案發前2天他們與朋友到宜蘭溫泉區露營，倆人卻發生口角爭吵。案發當天他原本想載張女上班，但張女不願給他載，甚至罵他「不要臉」，打算開車離去時張女突然閃出來才會撞到，想送張女去醫院被拒絕，發生拉扯後才將張女抱到後車廂中要將她送醫。

自白中王鴻偉還說，將車子準備開到沙崙海水浴場途中，他將車子停下來想確認張女是不是還有呼吸，不料打開車廂後張女突然甦醒，並拿起車廂內露營用的西瓜刀抵抗劃傷了他的手。此時他迅速搶下西瓜刀，朝張女猛砍數刀，此時他認為張女已經死亡就開車到棄屍現場。一開車廂發現張女仍未氣絕還拿刀要反抗，再次奪刀後他將張女拖下車，並砍殺100多刀致死，還將死者褲子脫掉佯裝是性侵現場，這才開車逃逸。

▼王鴻偉被逮捕後自白聲稱是正當防衛卻被打臉。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

但開庭過程中王鴻偉自白被目擊證人打臉，多名鄰居看到倆人口角後，王鴻偉駕車突然加速將張女撞倒，被抱起時張女已經昏迷、呈現四肢癱軟，並非他所陳述的「拉扯送醫」之說。王鴻偉甚至還稱自己是「防衛過當」，被死者拿刀劃傷他才反擊，並認為自白信屬於自首，希望給予減刑。

但一審法官認為兩者皆不符合要件，考量王男過往沒有犯罪紀錄、有坦承殺人犯行，還當庭請求被害人家屬原諒，顯然良心未泯，父母還要替他賠償死者家屬860萬元，雙方已達成和解，因此判王男無期徒刑。

不料到二審時，法院查出王鴻偉在看守所中與母親的錄音檔，母親說準備預付張家200萬元談和解，王鴻偉卻勸阻「不要付錢，等判決結果再說，以免到時沒了錢，又沒了兒子！」加上辯護律師也曾告訴王鴻偉「要向法官表示悔悟，要讓法官感動，且這不能由你自己說，要安排外人來請求」；王家甚至還打算找人來做偽證也通通被法官發現，法官認為王鴻偉始終在為個人利益盤算、犯後毫無悔意，改判為死刑。

▼張雅玲死後張家牆壁出現血紅色的水漬，家人認為是死者含冤而死的象徵。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

儘管王男說可以跟死者冥婚、我有精神疾病，後續經歷七度更審，法官都依照殺人罪判王鴻偉死刑，直至2009年最高院法官認為他犯後雖然信給被害人家屬表示懺悔道歉，還提出投稿在雜誌的「一封懺悔的信」、他所寫的「般若波羅蜜多心經」手抄本，以及請家人印的經書收據影本，想要照明他是真心悔改，但最高院仍認為這些是王鴻偉在博取法院同情，最終駁回上訴，判處死刑確定。

塵埃落定後，張家大姊公開受訪稱：「遲來的正義已經不是正義了，王鴻偉會不會執行死刑，對他們來說已經沒有差別，他們只希望王鴻偉不要再次回到這社會，去害其他的人而已。」不料2017年高檢署竟然還提起非常上訴，認為判決有違平等及比例原則，不過最後仍被最高院給駁回。

▼張雅玲身中176刀喪命，家人卻等不到槍決執行的那一天。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

時至2021年，王鴻偉就聲請了2次再審都遭駁回，律師劉韋廷就指出「非常多死刑犯會提再審，這是在拖延死刑執行，按慣例法務部會確認死囚的再審、非常上訴程序都已完備，沒有疑慮後才執行槍決，可是只要提出就有3個月到半年的審理時間，相對經濟能力較好的死刑犯擔心會被選中執行，就會不斷聲請再審，確保接下來幾個月內能安心躲過槍決執行」。

輔導王鴻偉21年的榮譽教誨師黃明鎮在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中深入指出王鴻偉獄中悔悟狀態，王父為了王鴻偉近乎是傾家蕩產，原本的建商生意也垮了，為此王父甚至氣得不願到監所探望兒子，在一次輔導時王鴻偉忍不住向他說「我爸爸已經好久沒來看我，黃牧師能不能替我打電話給爸爸」……

▼兩位姐姐為了紀念雅玲，以「落如凡間的精靈」為名替她架設網站。（圖／翻攝自網頁逝去的蝶）

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／翻攝自網頁逝去的蝶）


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