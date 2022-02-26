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婆婆主臥洗澡「老公噴一句話傻眼」　人妻崩潰：感覺我才是第三者

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲婆婆堅持來主臥室洗澡，讓原PO認為沒隱私權。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

面對婆婆占有老公的行徑，讓人妻手足無措。一名女網友抱怨，明明家裡有其他廁所，婆婆卻堅持要來主臥室洗澡，而老公雙手一攤不想介入管事，令原PO相當不滿。不僅如此，每次原PO與老公單獨出門時，婆婆就會鬧脾氣，也讓原PO傻眼直呼，「我彷彿是第三者。」

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》表示，老公是獨子，婆婆是寡婦，婚後三人同住屋簷下，她卻對婆婆種種行徑百思不得其解，首先是婆婆堅持要來主臥洗澡，但家裡明明有其他浴室。

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詢問老公看法，卻得到「妳還沒嫁進來時，就是這樣了，為的是溼一間就好。」聞言讓原PO更困惑，「主臥廁所沒有對外窗，房間會更潮濕吧，傻眼...我都住進來了，婆婆為什麼不會主動 去另一間洗澡呢？」然而老公不願為了原PO去忤逆媽媽，只強調他是媽媽辛苦養大，且相依為命的孩子。

浴室洗澡一事無解，原PO繼續抱怨，有時與老公單獨出門，婆婆就會擺臭臉，開始生悶氣不理人，「婆婆是不會很傳統，但她某些情緒、某些行為，就是讓我覺得...我是第三者。」

討拍聞曝光後，底下網友苦笑安慰，「這種母子感情，很難融入第三者」、「妳搶了她兒子，她會不時侵入妳們夫妻領域宣示主權，是一種病態，沒藥醫」、「真的會，把你當小三」、「2個女人搶1個男人，你怎麼搶的贏？他老母養他幾十年呢」、「轉念把主臥讓給她睡，你們誰其他房間」、「寡母自己沒有生活圈子，眼裏只有兒子，現在兒子被搶走，她當然一直出現在你面前，沒跟你們外出也要在一起，已經很難得」。

▼網友笑虧，原PO確實是第三者。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

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